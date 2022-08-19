快訊

嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

40多歲男打1劑發燒抽搐當天亡 10月大男嬰哮吼住ICU中

直播／今本土案例+2萬2559 境外+260 死亡+32

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清潔隊員領5百主管3千 台南資源回收獎金被批分配不公

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員呂維胤（右）質疑環保局資源回收獎勵金分配不均。記者吳淑玲／攝影
台南市議員呂維胤（右）質疑環保局資源回收獎勵金分配不均。記者吳淑玲／攝影

台南市議員呂維胤今天在市議會質詢環保局，指出去年各區清潔隊隊員每人僅獲得500到1000元不等的資源回收獎金，局長、科長等主管卻能領3000元以上的回饋金，獎金分配不合理也不公平，要求上級主管不應領取資源回收獎金！議員蔡旺詮認為主管也很辛苦可以領取，但比例可以再合理調整。

環保局長謝世傑表示他從來沒有領過，相關科長有領3千元，相關科長也很辛苦，資源回收獎金一年只有10多萬元是用來發放給相闗人員，他本人沒有領取，但會依照議員的建議進行檢討，增加清潔隊員領取的比例，且每年都會比前一年增加。

呂維胤表示，資源回收獎金最初設立的目的，是為了獎勵辛勞在外風吹日曬、付出大量勞力從事清潔業務的清潔隊員，每年按照各區隊回收量，將當年度的資源回收回饋金作為獎金，分配予所有清潔隊員。科長很辛苦沒有錯，但並沒有做這些工作。

呂維胤指出，去年資源回收回饋金總額約4百多萬元，各區清潔隊隊員每人卻僅被分配500至1000元的獎金，月薪9萬以上的局長及科長卻能領取3000元以上，讓清潔隊員僅能獲得上級主管獎金分配後的「餘額」，完全不合理。

呂維胤要求，已領有國家法定主管加給獎金的上級主管不該和不畏風雨、惡臭，長時間穿梭在廢棄物環境中的清潔隊員爭搶資源回收獎勵金，讓各區隊隊員能獲得與其勞力付出相對應的獎金，落實設立資源回收獎金的原意！

議員 台南 資源回收

延伸閱讀

疫情嚴峻「弱勢」反少？台南低收戶減少原因令人擔憂

不取締違停就投訴監察院！方仰寧：台南警如「石磨仔心」

台南推T-Bike暢遊全市48條自行車道 議員：要增設站點

台南環保自然葬出新招 先人一起守護大地

相關新聞

傻眼！台南永大路淹水開蓋調查 溝內塞滿板模、混凝土

「淹水原因找到了」！台南永康永大路三段與龍埔街8月上旬暴雨淹水，水深達半輪胎高，當地每逢降雨就造成淹水，議員陳秋萍今天表...

嘉縣音樂盛會東石海之夏明晚登場 警方實施彈性交管

嘉義縣暑假年度音樂盛會「東石海之夏」，明天在東石鄉漁人碼頭登場，為維持沿海交通順暢，轄區朴子警分局將實施彈性交通疏導管制...

台南白河活力學堂「愛飛翔老幼同樂會」 賓果投擲同樂

台南市南瀛社會福利推展協會成立「白河區失智社區服務據點-活力學堂」，今天邀請白水溪長老教會國、高中生及家屬至活力學堂與失...

清潔隊員領5百主管3千 台南資源回收獎金被批分配不公

台南市議員呂維胤今天在市議會質詢環保局，指出去年各區清潔隊隊員每人僅獲得500到1000元不等的資源回收獎金，局長、科長...

台南「黑金」10萬包大放送 持指定資源回收物5倍10倍換

台南市環保局大受歡迎的黑金大放送「指定資源回收物5倍換、10倍換培養土」活動又來了。8月26日（周五）上午在東區藏金閣及...

台南曾文溪排水第十號橋改建通車 將減少淹水橋梁封閉

施工一年多的台南「曾文溪排水第十號橋改建工程」今天完工通車，典禮市長黃偉哲主持，經濟部水利署副總工程司陳建成、第六河川局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。