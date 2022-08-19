清潔隊員領5百主管3千 台南資源回收獎金被批分配不公

台南市議員呂維胤今天在市議會質詢環保局，指出去年各區清潔隊隊員每人僅獲得500到1000元不等的資源回收獎金，局長、科長等主管卻能領3000元以上的回饋金，獎金分配不合理也不公平，要求上級主管不應領取資源回收獎金！議員蔡旺詮認為主管也很辛苦可以領取，但比例可以再合理調整。

環保局長謝世傑表示他從來沒有領過，相關科長有領3千元，相關科長也很辛苦，資源回收獎金一年只有10多萬元是用來發放給相闗人員，他本人沒有領取，但會依照議員的建議進行檢討，增加清潔隊員領取的比例，且每年都會比前一年增加。

呂維胤表示，資源回收獎金最初設立的目的，是為了獎勵辛勞在外風吹日曬、付出大量勞力從事清潔業務的清潔隊員，每年按照各區隊回收量，將當年度的資源回收回饋金作為獎金，分配予所有清潔隊員。科長很辛苦沒有錯，但並沒有做這些工作。

呂維胤指出，去年資源回收回饋金總額約4百多萬元，各區清潔隊隊員每人卻僅被分配500至1000元的獎金，月薪9萬以上的局長及科長卻能領取3000元以上，讓清潔隊員僅能獲得上級主管獎金分配後的「餘額」，完全不合理。

呂維胤要求，已領有國家法定主管加給獎金的上級主管不該和不畏風雨、惡臭，長時間穿梭在廢棄物環境中的清潔隊員爭搶資源回收獎勵金，讓各區隊隊員能獲得與其勞力付出相對應的獎金，落實設立資源回收獎金的原意！