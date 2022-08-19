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傻眼！台南永大路淹水開蓋調查 溝內塞滿板模、混凝土

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水半個輪胎高，當地里長很無奈。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水半個輪胎高，當地里長很無奈。圖／議員陳秋萍提供

淹水原因找到了」！台南永康永大路三段與龍埔街8月上旬暴雨淹水，水深達半輪胎高，當地每逢降雨就造成淹水，議員陳秋萍今天表示，市府相關單位日前會勘，她要求打開水溝蓋查原因，竟發現側溝連通雨水箱涵的連通管，竟被淤泥塞滿，還在溝內挖出板模、廢棄混凝土及鑄鐵蓋等堵塞水流，讓大家當場傻眼。

陳秋萍表示，面對極端氣候，永康埔園里永大路三段與龍埔街口及中山路171巷社區，每逢及降雨就造成此區域淹水，導致鄰近巷弄也遭淹水之苦，8月上旬一場暴雨又淹水，因埔園里長柯景維發現側溝的水無法流入雨水箱涵，質疑問題出在箱涵，經邀集水利、工務及區公所等會勘，看到塞滿異物才知道為何這麼容易淹水。

因排水系統牽涉到水利、工務環保等單位，雨水下水道雖是屬水利局，但連通管是屬於工務局，工務局表示，日前辦理會勘後，請水利局在巡視雨水箱涵時，看到連通管有淤泥時協助清除。日後也會加強巡查維護。

陳秋萍表示，根據水利局針對永大路三段下箱涵會勘報告，永大路三段(龍埔街口至永大路橋)，現況箱涵約長度約550公尺。下地人孔處箱涵內有營建廢棄物阻塞，水利局8月11日完成提升人孔，12日進場清除，水位降至5公分。

另永大路三段箱涵上游往自強路方向，淤積深度較深，將安排吸泥車進場，清疏後持續往上游探勘。；目前探勘發現箱涵內有多處管線穿越及纜線附掛不當纏繞垃圾情形，同步彙整探勘資料，後續辦理會勘要求管線單位改善。

陳秋萍今天在議會環保局業務質詢時，肯定環保局清溝班多日來進駐協助，將淹水的問題、排水系統流向及箱涵孔徑阻塞等問題找出，因永康是37區人口最密集，在雨季清溝人力不足，要求環保局能補足人力缺口。並強力要求市府能有所作為，徹底解決長期造成社區居民的淹水問題。

台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋發現被異物堵住，是淹水主因。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋發現被異物堵住，是淹水主因。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋查原因竟發現滿是混泥塊、板模等堵塞水流。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋查原因竟發現滿是混泥塊、板模等堵塞水流。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋查原因挖出板模等堵塞水流。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋查原因挖出板模等堵塞水流。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋查原因竟發現滿是混泥塊、板模等堵塞水流。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋查原因竟發現滿是混泥塊、板模等堵塞水流。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋發現被異物堵住，是淹水主因。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋發現被異物堵住，是淹水主因。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，當地逢雨必淹。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，當地逢雨必淹。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋在聯通管發現都是淤泥堵住，是淹水原因。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋在聯通管發現都是淤泥堵住，是淹水原因。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水半個輪胎高，當地里長很無奈。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水半個輪胎高，當地里長很無奈。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋查原因竟發現滿是混凝土塊、板模，還有鑄鐵水溝蓋，嚴重堵塞水流。圖／議員陳秋萍提供
台南市永康區永大路三段8月上旬暴雨淹水，經打開溝蓋查原因竟發現滿是混凝土塊、板模，還有鑄鐵水溝蓋，嚴重堵塞水流。圖／議員陳秋萍提供

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