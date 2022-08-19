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台南「黑金」10萬包大放送 持指定資源回收物5倍10倍換

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南環保局「黑金」培養土大放送，8月26日再登場。圖／環保局提供
台南環保局「黑金」培養土大放送，8月26日再登場。圖／環保局提供

台南市環保局大受歡迎的黑金大放送「指定資源回收物5倍換、10倍換培養土」活動又來了。8月26日（周五）上午在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦。環保局表示，這次準備10萬包培養土，絕對滿足兌換者的需求，歡迎大家以行動支持資源回收循環經濟。

環保局表示8月26日當天，持一定數量之寶特瓶、廢玻璃等指定資源回收物，原本換一包環保局自製的廚餘培養土，屆時一律5倍換。特定回收物（電池、電扇及鍵盤）10倍換。兌換時間及地點等資訊，參考 https://reurl.cc/oQZ04j

台南市廚餘高速發酵廠10天就將廚餘轉化成有機培養土，氮、磷、鉀含量符合肥料要求，減少廚餘去化的壓力外，也滋潤作物植栽，是循環經濟的最佳典範，請民眾做好廚餘回收、資源回收，市民朋友、機關單位、農友等都能踴躍使用廚餘有機培養土、廚餘肥料，一起為環境加油。

台南市在城西、新化各有一座廚餘高速發酵廠，其中城西廠的培養土已取得農委會肥料登記證，取名為「尚好肥」，近期將問市。環保局表示，廚餘有機培養土只送不賣，有肥料登記證則可對外銷售，民眾可依方便性選擇以回收物兌換或是價購。

環保局長謝世傑指出，環保局製作的廚餘有機培養土深受市民朋友歡迎，今年第一季在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦3次黑金大放送，約1萬多人次共襄盛舉，總計兌換約20萬包。第一季沒參與兌換的民眾，可不要再錯過了。

農民、非營利團體、機關學校等需要大量、散裝培養土者，可以函文向環保局提出申請，通過後即可自行至新化廚餘高速發酵廠載用，最多500公斤培養土，相關資訊請參考： https://reurl.cc/xQ17ML

台南環保局「黑金」培養土大放送，8月26日再登場。圖／環保局提供
台南環保局「黑金」培養土大放送，8月26日再登場。圖／環保局提供

廚餘 資源回收 台南

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