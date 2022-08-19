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台南曾文溪排水第十號橋改建通車 將減少淹水橋梁封閉

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南曾文溪排水第十號橋改建通車，將減少淹水橋梁封閉。記者周宗禎／攝影
台南曾文溪排水第十號橋改建通車，將減少淹水橋梁封閉。記者周宗禎／攝影

施工一年多的台南「曾文溪排水第十號橋改建工程」今天完工通車，典禮市長黃偉哲主持，經濟部水利署副總工程司陳建成、第六河川局長謝明昌及地方民代、里長等到場見證。

黃偉哲表示，改建將橋梁防洪斷面擴大6倍，大幅降低周邊區域水位，減少淹水可能，同時提升梁底0.98公尺，讓水流通水更順暢，汛期橋面仍可正常通行。

黃偉哲邀請鄰近的台江幼兒園小朋友牽手踏上橋面，希望周邊地區人車開始在全新橋面順暢通行。他感謝工程相關單位努力及中央水利署、地方議會經費上支持，工程順利在期限內完工也維持優良的品質

黃偉哲指出，台南市占全國易淹水面積三分之一，治水需要特別大力道。台南過去經常淹水的地方包括安南區被居民戲稱為「安中河」的安中路，為根本改善淹水問題需要多方努力。

黃偉哲說，「曾文溪排水第十號橋改建工程」改善安南區十二佃等地區逢大雨淹水情形，並提供更安全人車通行環境。共投入約1.9億元，水利署補助約1.2億元，市府負擔6685萬元。

工務局指出，「曾文溪排水第十號橋」位於安南區安中路四段與五段交界處，是跨曾文溪排水橋梁，也是連通安南市區與省道台17線主要幹道。多年來，曾文溪排水系統每逢豪大雨，容易發生排水不及導致淹水災情，附近居民苦不堪言。

近年來中央單位積極辦理曾文溪排水整治工程，南市府亦配合辦理沿線橋梁改建工程，避免影響整體排水功能。

十號橋也是往來台南科技工業區、成功大學安南校區、台江國家公園等重要據點聯結道路，也是安南區臨海地區往來市區等地的主要東西向道路。改建完成後，能提升道路容量及服務水準，增加區域產業運輸效能，更完善地方交通路網的安全性及便利性。

台南曾文溪排水第十號橋改建通車，將減少淹水橋梁封閉。記者周宗禎／攝影
台南曾文溪排水第十號橋改建通車，將減少淹水橋梁封閉。記者周宗禎／攝影
台南曾文溪排水第十號橋改建通車，將減少淹水橋梁封閉。記者周宗禎／攝影
台南曾文溪排水第十號橋改建通車，將減少淹水橋梁封閉。記者周宗禎／攝影
台南曾文溪排水第十號橋改建通車，將減少淹水橋梁封閉。記者周宗禎／攝影
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曾文 淹水 黃偉哲

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