影／小小志工學習營結訓 黃偉哲頒獎勉勵繼續回饋社會

台南市歸仁區行善團今年結合社區照顧關懷據點，針對低收入戶及中低收入戶弱勢兒童，開辦5天暑假「善學歸仁-小小志工學習營」，今天結訓典禮，黃偉哲頒給參加的20名小朋友每人2千元獎助學金。黃偉哲勉勵同學要努力精進學業、秉持感恩的心，未來大家能將善的能量再回饋社會。

「小小志工學習營」研習親職教育、廉信觀念、身體律動、手作DIY、防救災觀念、性別平等及社區關懷服務等，內容豐富又多元；今天結訓黃偉哲、歸仁區行善團團員及民代地方人士出席。

黃偉哲表示，年長的、小小的志工能一起是最好的，尤其小小志工這幾天不管做CPR還是性平教育，很多對未來當志工會有很多幫助；台南74520多名志工不是掛名而已，是有每個禮拜都有出來，譬如環保志工幫忙整理環境、義消、義警都來幫忙，很感謝他們。

他說，小小志工未來在社區能夠幫忙很多，也感謝我們年長者，感謝里長郭世文與長照據點，星期一到星期五都有開，都在服務里民，貢獻很大，共餐也有在辦，非常好，有共餐就是每天在這裡大家可以一起聊天。

黃偉哲感謝歸仁行善團各團員支持，肯定區公所推動濟助弱勢工作用心，希望透過政府各部門與民間單位的合作，為兒童、青少年及弱勢民眾營造一個友善健康的居住環境。

歸仁區長魏文貴指出，小小志工學習營安排親職教育專家陳傑華老師，帶領孩子們進行兒童正念與遊戲，學習解決生活難題，培養關懷力等能力。課程包括消防局保西消防分隊教官說明的火災逃生技巧與預防、小蓁老師指導的黏土及拼貼手作，Brian教練示範的身體律動、歸仁國中王旻虹老師講授的性別平等觀念，再來至七甲里活動中心參與社區健促活動、服務長輩用餐。五天課程同學們都覺得非常充實，後期更展現出好奇心及自信心，學習服務的成效非常良好。

他說，區公所暑假辦這次學習營，希望經濟弱勢小朋友能從學習中獲益，也期待歸仁的社會福利能化被動為主動。他感謝七甲里長郭世文這次帶領同學在社區照顧關懷據點體驗服務長者，培養付出的精神，也期盼藉由這次活動的拋磚引玉，號召大家共襄盛舉，照顧更多的弱勢族群，攜手讓大台南變得更好、更幸福。