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老化比例最高嘉縣年底選舉 選民及首投族人數皆下跌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
老化比例最高嘉縣年底五合一選舉，選民及首投族人數統統下跌。記者魯永明／攝影
老化比例最高嘉縣年底五合一選舉，選民及首投族人數統統下跌。記者魯永明／攝影

中選會公告年底九合一選舉期程，嘉義縣是全台老化比例最高縣市，老人人口逾10萬人，人口流失嚴重，10年減少4萬多人，縣府民政處統計，今年預估選舉人數共計42萬5241人，較上次選舉2018年五合一選舉42萬8649人，減少3408人。

不只選舉人數減少，嘉義縣就業機會少、低薪，年輕人也流失，首投族人數逐年下滑，2018年首投族有1萬8939人，今年預估1萬5712人，減少3227人。

全縣18鄉鎮市，三大選舉人數最多的三大票倉，分別是人口最多的民雄鄉5萬9901人，較2018年的5萬8947人多；水上鄉4萬2556人；中埔鄉3萬7706人。

全縣人口唯一成長的縣治太保市，選舉人數3萬1669人，排第5名；海區最大鄉鎮市朴子市，選舉人數3萬4003人，排第4名。選舉人數最少是偏鄉大埔鄉3913人，阿里山鄉4669人，番路鄉9763人，山區這3鄉都不到萬人。

中選會公告11月26日投票。嘉縣人口跌破50萬，5月底49萬零423人，區域選舉議員總額36席不變，名額計算人口48萬5389人，縣選委會公告第一選區增1席，第四選區減1席。

九合一選舉 嘉義

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