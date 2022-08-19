燈光閃爍…以為見鬼了 出門才發現電線桿冒弧光

雲林縣四湖鄉廣溝村昨晚有村民反應家中燈光不明原因閃爍，原以為是農曆7月見鬼了，趕緊出門查看才發現電線桿異常；經台電巡查，發現是廣溝村30A分1電線桿因開關接觸部位鬆脫，導致接觸不良，才會產生弧光與低頻聲音。

當地村民說，晚上家裡電燈忽明忽暗，原以為是農曆7月的關係，讓他很害怕，直到聽見屋外低頻聲音，跑出門才看到有一支電線桿冒出火花，因擔心電壓不穩造成電器設備損壞，趕緊停用家中電器、把插頭都拔起來。

台電表示，電桿上分歧開關接觸部位有鬆脫現象，導致接觸不良，而有弧光產生；在接獲通報後，立即派人趕到現場處理，在晚上10點20分緊急停電更換開關，並於晚上10點45分完成並全數恢復供電，影響停電戶數共13戶。