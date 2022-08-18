嘉市府推夜經濟 in89天台首度開放 連2晚嗨到半夜

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，in89豪華影城頂樓做暗光鳥藝術裝置。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，in89豪華影城頂樓做暗光鳥藝術裝置。圖／嘉市工商發展投資策進會提供

嘉義市政府和諸羅設計塾青創團隊，推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，首度開啟in89豪華影城頂樓的天台，19日起連兩天有城市露營、電影不眠夜等，也串聯商家在1樓辦市集；黃敏惠說，夜經濟是城市具活潑、創造力的重要指標，盼帶出更多消費潛力。

嘉市工商發展投資策進會規畫，19、20日兩天晚上9點至凌晨1點，in89豪華影城天台（R樓）將有無眠市集、夜訪成仁街、暗光鳥裝置藝術、直播互動、音間派對、電影辯士、電影不眠夜、深夜電台、城市露營9大活動；除城市露營等部分須另報名，其他自由參加，頂樓同時段最多限300人在場。

諸羅設計塾的召集人呂武隆說，還安排「島內散步」帶領民眾探訪成仁街上的產業、與現今對照，介紹8間店家，訴說成仁街曾被稱為戲院街，曾有三山戲院、羅山戲院、國民戲院3間戲院的榮景；活動的兩個晚上，附近有9間店家配合營業到晚上11點等，希望帶領認識在地文化和感動故事。

黃敏惠昨晚到in89的天台宣傳活動，有生態創作家李翊楷製作的暗光鳥藝術裝置，用環保再生素材打造高達2公尺的發亮鳥體，象徵「暗光鳥紀」，經費全由昇億水電材料公司董事長黃彥富贊助，黃彥富之子黃聖丰也為活動譜寫主題曲。

黃敏惠說，市府為推動夜經濟，仿效法國，推出嘉義市自己的「白晝之夜」，期待藉此翻轉民眾對夜晚的想像，以在地文化帶動夜間新生活，用文化軟實力活絡夜經濟。

「夜經濟是嘉義市必須突破的課題！」工策會總幹事許燿宏指出，活動安排尖端舞團「小事小外掛」快閃演出、知名播客「雞絲放送」直播，也導入近年興起的城市露營活動，同時鼓勵用YouBike夜騎探訪城區店家，品嘗他們所推出的特調飲品、抽獎活動或延時營業等夜間小彩蛋；主辦單位也錄製暗光鳥紀神隱天臺深夜電台Podcast，用深夜DJ的娓娓獨白，介紹地方文化與聯名店家，讓嘉義市夜間新生活思維，如光的幅射般不斷向外擴散。

嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓，昨晚進行宣傳。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓，昨晚進行宣傳。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，in89豪華影城頂樓做暗光鳥藝術裝置。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，in89豪華影城頂樓做暗光鳥藝術裝置。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓，昨晚進行宣傳。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓，昨晚進行宣傳。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓，市長黃敏惠（右一）昨宣傳活動。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓，市長黃敏惠（右一）昨宣傳活動。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，in89豪華影城頂樓，提供城市野營。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，in89豪華影城頂樓，提供城市野營。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓，昨晚進行宣傳。圖／嘉市工商發展投資策進會提供
嘉義市政府和青創團隊推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，19、20日兩天晚上在in89豪華影城頂樓，昨晚進行宣傳。圖／嘉市工商發展投資策進會提供

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