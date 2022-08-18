嘉市府推夜經濟 in89天台首度開放 連2晚嗨到半夜
嘉義市政府和諸羅設計塾青創團隊，推出「暗光鳥紀：神隱天臺」系列活動，首度開啟in89豪華影城頂樓的天台，19日起連兩天有城市露營、電影不眠夜等，也串聯商家在1樓辦市集；黃敏惠說，夜經濟是城市具活潑、創造力的重要指標，盼帶出更多消費潛力。
嘉市工商發展投資策進會規畫，19、20日兩天晚上9點至凌晨1點，in89豪華影城天台（R樓）將有無眠市集、夜訪成仁街、暗光鳥裝置藝術、直播互動、音間派對、電影辯士、電影不眠夜、深夜電台、城市露營9大活動；除城市露營等部分須另報名，其他自由參加，頂樓同時段最多限300人在場。
諸羅設計塾的召集人呂武隆說，還安排「島內散步」帶領民眾探訪成仁街上的產業、與現今對照，介紹8間店家，訴說成仁街曾被稱為戲院街，曾有三山戲院、羅山戲院、國民戲院3間戲院的榮景；活動的兩個晚上，附近有9間店家配合營業到晚上11點等，希望帶領認識在地文化和感動故事。
黃敏惠昨晚到in89的天台宣傳活動，有生態創作家李翊楷製作的暗光鳥藝術裝置，用環保再生素材打造高達2公尺的發亮鳥體，象徵「暗光鳥紀」，經費全由昇億水電材料公司董事長黃彥富贊助，黃彥富之子黃聖丰也為活動譜寫主題曲。
黃敏惠說，市府為推動夜經濟，仿效法國，推出嘉義市自己的「白晝之夜」，期待藉此翻轉民眾對夜晚的想像，以在地文化帶動夜間新生活，用文化軟實力活絡夜經濟。
「夜經濟是嘉義市必須突破的課題！」工策會總幹事許燿宏指出，活動安排尖端舞團「小事小外掛」快閃演出、知名播客「雞絲放送」直播，也導入近年興起的城市露營活動，同時鼓勵用YouBike夜騎探訪城區店家，品嘗他們所推出的特調飲品、抽獎活動或延時營業等夜間小彩蛋；主辦單位也錄製暗光鳥紀神隱天臺深夜電台Podcast，用深夜DJ的娓娓獨白，介紹地方文化與聯名店家，讓嘉義市夜間新生活思維，如光的幅射般不斷向外擴散。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言