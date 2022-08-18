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出遊有好康 南市推買2送1山線博物館漫遊卷

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市推買2送1山線博物館漫遊卷，且沒有使用期限。圖 ／台南市政府文化局提供
南市推買2送1山線博物館漫遊卷，且沒有使用期限。圖 ／台南市政府文化局提供

瞄準民眾暑假結束前出遊熱潮，台南市政府文化局推出山線博物館漫遊卷，民眾只要花200元，就可享山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區各免費入園1次，等於買2送1，持卷前往水交社、台南美術館及搭乘四草綠色隧道遊程，更另有優惠。

文化局長葉澤山指出，疫情趨緩，民眾出遊意願增加，加上強化行銷，台南市古蹟景點參訪人數從疫情前2成，近來回升至約8成，尤其是暑假期間，包括水道博物館的花海、化石園區昆蟲展，以及隆田大圳戲水體驗，都相當受歡迎。

葉澤山說，日前不少民眾建議能推出優惠套票，經討論推出以上述三館為主漫遊卷，每館門票100元，如果3館都參觀，票價是300元，等於買2送1，且沒時間限制，用完為止。

他指出，配合漫遊卷，在今年年底前持票根可享水交社園區入園全票6折、南美館全票8折及四草綠色隧道遊船票75折優惠，可說是相當超值。

南市推買2送1山線博物館漫遊卷，且沒有使用期限。圖 ／台南市政府文化局提供
南市推買2送1山線博物館漫遊卷，且沒有使用期限。圖 ／台南市政府文化局提供

博物館 疫情

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