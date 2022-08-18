出遊有好康 南市推買2送1山線博物館漫遊卷

瞄準民眾暑假結束前出遊熱潮，台南市政府文化局推出山線博物館漫遊卷，民眾只要花200元，就可享山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區各免費入園1次，等於買2送1，持卷前往水交社、台南美術館及搭乘四草綠色隧道遊程，更另有優惠。

文化局長葉澤山指出，疫情趨緩，民眾出遊意願增加，加上強化行銷，台南市古蹟景點參訪人數從疫情前2成，近來回升至約8成，尤其是暑假期間，包括水道博物館的花海、化石園區昆蟲展，以及隆田大圳戲水體驗，都相當受歡迎。

葉澤山說，日前不少民眾建議能推出優惠套票，經討論推出以上述三館為主漫遊卷，每館門票100元，如果3館都參觀，票價是300元，等於買2送1，且沒時間限制，用完為止。