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炒勺敲垃圾桶 醫學系和爺奶玩打擊樂反思醫者角色

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
平均75歲社區爺爺、奶奶組成「桃城爺奶打擊無限樂團」今天和陽明交通大學醫學系學生合奏。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶組成「桃城爺奶打擊無限樂團」今天和陽明交通大學醫學系學生合奏。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供

嘉義市幸福樂齡教育推展協會執行大齡圓夢計畫，由平均75歲社區爺爺、奶奶組成「桃城爺奶打擊無限樂團」，今天和陽明交通大學醫學系學生用樂器，搭配勺子敲塑膠桶等合奏，上演一場世代交流；協會指出，老大人展現學習企圖，學生也藉此發現長輩需求，思考如何扮演醫者的角色。

嘉市幸福樂齡教育推展協會指出，桃城爺奶打擊無限樂團分3個階段，包括打擊樂技能學習、中小學表演自我挑戰、聯合成果發表等，正好陽明交通大學醫學系學生利用暑假到嘉義地區社區實習，中正大學傳播系教授盧鴻毅等人媒合，讓醫學系學生扮起孫子角色，與爺奶互動。

打擊樂老師陳玫君指揮之下，爺奶和醫學系學生，有用專業樂器，更搭配手拍打橘色垃圾桶、炒菜勺子敲塑膠桶等生活樂器，整個現場多樣性的氛圍，相當和諧。

盧鴻毅說，音樂是療癒身心靈重要元素，當代老年人健康促進絕對少不了音樂，今年協助陽明交通大學醫學系「醫療人文」社區實習課程規畫及中正大學社會責任計畫（USR）跨校交流，將大齡圓夢計畫列為學習重點之一，希望這些未來的醫師能深入社區，瞭解老大人需要，從社區角度思考扮演的醫者角色。

嘉市幸福樂齡教育推展協會總幹事蔡玉碧說，去年主題是「桃城爺奶飛炫迺嘉義」，今年定為「桃城爺奶打擊無限樂團」，各種交流、練習，表演的水準逐步成長，也藉打擊樂展現老大人自我學習的企圖。

平均75歲社區爺爺、奶奶組成「桃城爺奶打擊無限樂團」今天和陽明交通大學醫學系學生合奏。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶組成「桃城爺奶打擊無限樂團」今天和陽明交通大學醫學系學生合奏。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶今和陽明交通大學醫學系學生合奏，樂器包括拍打橘色垃圾桶。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶今和陽明交通大學醫學系學生合奏，樂器包括拍打橘色垃圾桶。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶組成「桃城爺奶打擊無限樂團」今天和陽明交通大學醫學系學生合奏。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶組成「桃城爺奶打擊無限樂團」今天和陽明交通大學醫學系學生合奏。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶今和陽明交通大學醫學系學生合奏，樂器包括勺子敲垃圾桶。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶今和陽明交通大學醫學系學生合奏，樂器包括勺子敲垃圾桶。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶今和陽明交通大學醫學系學生合奏，樂器包括勺子敲垃圾桶。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供
平均75歲社區爺爺、奶奶今和陽明交通大學醫學系學生合奏，樂器包括勺子敲垃圾桶。圖／中正大學傳播系教授盧鴻毅提供

嘉義 陽明交通大學 樂團

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