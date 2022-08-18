快訊

房市風向變了？房貸指標銀行用「這四字」形容下半年景氣

前三大券商高資產客戶名單出爐 總金額逾200億元

一聲巨響！台南高中生早自習玩模型手榴彈 不慎爆裂驚動警方

台南議會質詢 藍議員稱會觀落陰為打疫苗死亡者申冤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會質詢衛生局長許以霖，表示要代好兄弟申冤。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會質詢衛生局長許以霖，表示要代好兄弟申冤。記者吳淑玲／攝影

台南市議會今天進行衛生局業務報告及質詢，國民黨市議員蔡育輝以7月鬼門開，有好兄弟因打高端疫苗冤死跟他陳情，今天特地在議會代他們申冤。他以「鬼月說鬼故事」的質詢，連備詢官員都忍不住笑出聲。衛生局長許以霖回應說，這是完全沒有科學根據的。

蔡育輝說，今天早上他在服務處等衛生局送資料時，發現有人在敲門，又沒看到人影，覺得怪怪的。後來又敲門說，「議員，7月鬼月開，閻羅王不要讓我報到」，因為是因打高端疫苗死亡，政府沒開死亡證明書，而無法報到，怕到地府傳染。

蔡育輝說，他是觀落陰大師，是有認證的，是因數年前，湯德章公園的國父銅像深鎖在柳營科技園區的儲藏櫃，橫躺的國父入他夢中喊冷，報紙才說他會觀落陰。

他今天質詢的目的，是因為很多人深信民進黨所宣傳的打高端很安全，但挺民進黨卻因打高端被奪命，希望中央和地方政府不要粉飾太平，到底是注射高端疫苗死亡或是年邁生病死亡的。

蔡育輝說，根據衛生局給他的資料，全市因打疫苗後死亡人數902人，但被官方認證的只有30人，AZ12人，BNT9人，莫德納14人，高端1人，但實際上不只這些人，有很多打高端而死亡的好兄弟，但官方粉飾太平，只認證1人，讓他們無法向閻羅王報到，而死不瞑目。

許以霖說，打疫苗後而死亡案件，這都是由不分黨派的專家、學者開會認定。

國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會質詢衛生局長許以霖，表示要代好兄弟申冤。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會質詢衛生局長許以霖，表示要代好兄弟申冤。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會質詢衛生局長許以霖，表示要代好兄弟申冤。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會質詢衛生局長許以霖，表示要代好兄弟申冤。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會質詢衛生局長許以霖，表示要代好兄弟申冤。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會質詢衛生局長許以霖，表示要代好兄弟申冤。記者吳淑玲／攝影

高端疫苗 衛生局 民進黨

延伸閱讀

搶選票！台南綠營籲防疫補助1千 藍軍提全民普發2千

高端疫苗78萬劑不翼而飛 指揮中心：高端公司自行運用

新營大廟捐逾20萬 助13所國中小弱勢生暑期午餐

台南亞太棒球訓練中心經費驟增 過程有缺失移送監察院

相關新聞

遊嘉縣大林超猛水鬼潭「鹿掘溝」 這個動作千萬不能做

有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿掘溝」，因日據時代大莆林大屠村罹難人數約4500人於此處，水鬼傳說至今仍盛傳；在地居民勸遊客太陽下山就離開，建議走到龍形橋就折回，最重要是「不能拿石頭丟入潭...

台南議會質詢 藍議員稱會觀落陰為打疫苗死亡者申冤

台南市議會今天進行衛生局業務報告及質詢，國民黨市議員蔡育輝以7月鬼門開，有好兄弟因打高端疫苗冤死跟他陳情，今天特地在議會...

台南郵局揪柚農 每箱文旦捐10元挺弱勢

中華郵政台南郵局揪在地小農挺弱勢，消費者只要在中華郵政i郵購網站訂購文旦，郵局每箱捐助10元給台南市身心障礙者自立更生創...

台南老人假牙補助「限制名額」 不分黨派議員都有意見

台南在賴清德擔任市長時開始補助65歲以上長者裝假牙，今天議會業務質詢，多名議員關切補助經費減少及有數量限制，每間診所從過...

防城中城慘案 台南8至15樓公寓大廈明年起納入公安檢查

台南市工務局今天在台南生活美學館辦理「建築物公共安全宣導會」，除加強宣導建築物使用管理方面之防災意識，會中宣佈自明年1月...

黏多醣母親的心情 高房價時代祈求有個屬於自己的房子

家有罕病孩子，父母就要付出極大的心力來陪伴與照顧，顏秀環家有兩名罹患黏多醣症孩子，所受的煎熬更難以想像。哭了一年的她，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。