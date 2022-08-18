台南議會質詢 藍議員稱會觀落陰為打疫苗死亡者申冤

台南市議會今天進行衛生局業務報告及質詢，國民黨市議員蔡育輝以7月鬼門開，有好兄弟因打高端疫苗冤死跟他陳情，今天特地在議會代他們申冤。他以「鬼月說鬼故事」的質詢，連備詢官員都忍不住笑出聲。衛生局長許以霖回應說，這是完全沒有科學根據的。

蔡育輝說，今天早上他在服務處等衛生局送資料時，發現有人在敲門，又沒看到人影，覺得怪怪的。後來又敲門說，「議員，7月鬼月開，閻羅王不要讓我報到」，因為是因打高端疫苗死亡，政府沒開死亡證明書，而無法報到，怕到地府傳染。

蔡育輝說，他是觀落陰大師，是有認證的，是因數年前，湯德章公園的國父銅像深鎖在柳營科技園區的儲藏櫃，橫躺的國父入他夢中喊冷，報紙才說他會觀落陰。

他今天質詢的目的，是因為很多人深信民進黨所宣傳的打高端很安全，但挺民進黨卻因打高端被奪命，希望中央和地方政府不要粉飾太平，到底是注射高端疫苗死亡或是年邁生病死亡的。

蔡育輝說，根據衛生局給他的資料，全市因打疫苗後死亡人數902人，但被官方認證的只有30人，AZ12人，BNT9人，莫德納14人，高端1人，但實際上不只這些人，有很多打高端而死亡的好兄弟，但官方粉飾太平，只認證1人，讓他們無法向閻羅王報到，而死不瞑目。