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台南郵局揪柚農 每箱文旦捐10元挺弱勢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南郵局揪柚農投入公益，消費者購買文旦，郵局每箱文旦捐10元挺弱勢。記者謝進盛／攝影
台南郵局揪柚農投入公益，消費者購買文旦，郵局每箱文旦捐10元挺弱勢。記者謝進盛／攝影

中華郵政台南郵局揪在地小農挺弱勢，消費者只要在中華郵政i郵購網站訂購文旦，郵局每箱捐助10元給台南市身心障礙者自立更生創業協會，除挺柚農，也邀請外界一起來做公益。

台南郵局今下午在麻豆紀安宮辦記者會，市長黃偉哲、立委郭國文、麻豆區長柳世雄等人都出席都出席力挺，黃偉哲更趁機促銷麻豆文旦，他表示，麻豆栽種文旦面積約700多公頃，因品質佳，肉質柔軟香甜，老欉風味絕佳，辭水後更加美味，是中秋送禮的最佳選擇。

台南郵局副局長尤素珍說，郵局關懷在地農產，特別整合郵局網路行銷、訂單處理及運輸配送等服務項目，今年並與3名柚農合作，在中華郵政i郵購銷售文旦，每箱10台斤優惠價680元，即日起到9月8日開放訂購，每箱捐10元給台南市身心障礙者自立更生創業協會。

台南郵局也開辦文旦包裹郵寄服務，預估包裹數量可達25萬件，即日起至今年底推出相關優惠（E化作業至9月5日止），文旦收寄處為麻豆紀安宮、麻豆自由路32之2號市議員陳秋宏服務處旁、麻豆區新生南路546號（山林木材行，洽詢電話（06）5722144、0972303872(到府收件）、0911121615（E化作業）

郵局 台南 文旦

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