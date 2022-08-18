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秋節近 華山基金會攜手郵局員工為獨老修繕住家
嘉義縣布袋鎮84歲洪姓阿公，10多年前配偶離世，是華山基金會關懷獨老貧戶，秋節將近，為讓阿公有安全舒適住家，華山與中華郵政嘉義郵局攜手，上午修繕阿公住家門口浴廁及房間，讓住家煥然一新，阿公笑開心說，「多謝大家幫忙！」
洪姓阿公長期營養不良，身體虛弱，視力漸退化，出入家門和浴室曾跌倒受傷，嘉義郵局長期參與社會公益，協助華山基金會嘉縣服務獨居弱勢老人，經台灣郵政協會「改善獨居長者居住環境」專案，幫助阿公家免費修繕。
大家合力清理阿公戶外環境，補強門口低窪積水處水泥，更換嚴重損壞的床墊及木床架，修繕老舊影響進出客廳紗門窗，在浴廁加裝扶手與防滑地墊，讓阿公有安全居家環境。嘉義郵局副局長孫聰銘說，郵局善盡社會企業責任，外勤人員對獨居長者特別關懷，為偏鄉獨老整理居家環境，讓長輩感受更多溫暖」。
華山基金會進行常年服務及「愛老人中秋亮起來」活動，秋節將近，經費認助只有3成，邀請大眾支持「送愛到家~因為有您」，認助長輩服務經費每月1250元、1年1萬5000元或關懷禮每份350元，愛心專線：（05）283-1003楊先生，郵政劃撥帳號：31545786，戶名: 華山基金會（備註：111中秋）。
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