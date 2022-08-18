不讓麻豆文旦專美於前 下營農會「A贏」文旦搶市

進入文旦產期，下營農會自創以「A贏」品牌，註冊下營文旦專屬產地標章即日起上市，農會表示，下營區緊鄰麻豆區，同為曾文溪流域，土質與水源和麻豆相似，所栽種文旦不輸麻豆，歡迎消費者選購。

下營文旦栽種面積約137公頃，估計約10萬台斤，農會迄今已有7班文旦柚產銷班，班員共381人，農會輔導柚農加入台灣良好農業規範(TGAP)產銷履歷驗證及農產品生產追溯QR code，並推廣政府安全用藥及友善栽培政策，補助農機及有機肥料，為廣大消費大眾重重把關。

下營區農會總幹事陳乃源說，今年農會收購農民文旦近10萬台斤，8月9日評測文旦果品及甜度，果肉細緻多汁、晶瑩彈牙，甜度都在10度以上，

外界關切文旦價格，陳乃源表示，農會直接向農民購買，祭出合理價格，因應不同消費者需求，精選8粒(箱) 售價800元、特優級5台斤每箱售價500元，10台斤900元，特等10台斤售價680，中秋節自用及餽贈親友兩相宜，訂購專線（06）6892024供銷部或下營區農會網路商城，自即日起開始預購，預定8月23日起出貨。