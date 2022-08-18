「嘉憶耆運會」今首度登場 嘉縣失智症據點組隊參賽比腦力

嘉義縣大林慈濟醫院承接嘉義縣政府失智照護服務計畫，今天首度在梅山鄉梅北國小舉辦「嘉憶耆運會」，運用多項趣味活動讓失智症者、失智家屬、志工一同體驗運動好處，激化參賽者的成就感，長輩們直呼，最喜歡射箭比賽。

「要活就要動！」大林慈濟醫院神經內科醫師嚴介聰表示，上了年紀一旦失智，不只會忘記東西，還會產生猜忌、暴躁、日夜顛倒等問題，讓失智長輩一起上課或是參加活動，除了可以維持社交及活動能力，進而達到減少腦部退化，競賽的過程中也能激盪腦力、活動長者筋骨。

嘉縣衛生局副局長林裕珍表示，今天參賽者分別來自7個失智社區據點，平均年齡超過75歲，有別於一般運動會「嘉憶耆運會」比賽項目是專為失智症者所設計，包括法式滾球、射箭、方塊踏步等三大項目，兼具體能及認知訓練的元素。

明和失智據點的長輩還特別請子女在家中陽台模擬方塊踏步比賽場地的設置，從據點下課回家繼續練習，被稱認真魔人。「忘了關火差點火燒房」的66歲據點志工何麗成說，以前記憶力很差，自從加入失智症據點後，生活變得很充實，不僅身體比從前更健康，記性也更好了。

長輩們每天都精神抖擻來到據點練習，梅山據點健管師黃玉君說，平常上課打瞌睡的長輩，為了在運動會奪得好成績，甚至督促其他學員要認真練習才能拿冠軍。