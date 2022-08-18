雲林完成全縣公車路網圖 更新352站牌乘車資訊

雲林縣公共運輸系統長期缺乏整合，縣府耗時3年，結合國道、公路客運及市區公車，完成全縣路網及路線圖，今天發表盼增提升公共運輸利用率，也更新123座候車亭、121座傳統站牌及108座智慧站牌的乘車資訊；台西客運董事長黃冠仁說，經常每車只載2、3個人，失去「大眾運輸」意義，載客量真的需提升。

謝淑亞表示，雲林縣公車轉乘資訊繁雜，為使民眾清楚理解公共運輸搭乘資訊，特地設計完整的路線圖、時刻表及轉乘地，不論山區、海區都一目了然，也在路線圖上新增QR Code資訊，只要拿手機掃描就可獲得最即時的訊息。

工務處長汪令堯說，除了設計全縣路網及路線圖外，這次計畫更新123座候車亭、121座傳統站牌及108座智慧站牌的乘車資訊，也分別在斗六火車站、斗南火車站、北港站、西螺轉運站、虎尾站等地張貼公車路線整合地圖、7大轉運站轉乘資訊，讓大眾運輸服務更完善。