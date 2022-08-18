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嘉義就業中心夏日徵才 8百職缺找人才

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義就業中心將於8月20至26日舉辦「嘉義夏日祭系列徵才活動」。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心將於8月20至26日舉辦「嘉義夏日祭系列徵才活動」。圖／嘉義就業中心提供

配合畢業求職旺季勞動部嘉義就業中心將於本月20至26日舉辦「嘉義夏日祭系列徵才活動」，於嘉義市、嘉義縣民雄鄉、大林鎮、中埔鄉辦理7場現場徵才活動，計有50家廠商，提供800多個就業機會，最高月薪70K，歡迎有就業需求民眾到場參與。

嘉義就業中心主任劉達源表示，考量疫情期間，民眾仍有求職及求才需求，特地將徵才活動地點分散、增加場地，可避免群聚，也為無法在假日求職的民眾服務。職缺部分邀約到即將於大埔美成立理貨中心的蝦皮娛樂電商，開出包含IT工程師、區域經理、運輸調度人員等職缺，起薪40K以上；還有阿里山英迪格酒店，也特地下山徵才，現場將招募房務部、工務部、餐飲部與健身中心接待員等職務，薪資皆在30K起跳，除了全部供餐之外，還免費提供住宿，高薪職缺部分，則有福隆玻璃釋出管理主管職月薪70K及佑螢紙業開出28K至70K徵求行銷專員，職缺種類相當多元。

7場徵才活動時間分別為8月20日民雄場，上午9時30分到中午12時30分，地點在民雄工業區嘉義酒廠文物館。8月23日大林場，上下午各1場，時間為上午9時30分到12時30分以及下午2時到4時，地點在大埔美精密機械園區服務中心。8月25日中埔場，上午9時30分到中午12時30分，地點在中埔穀倉農創園區內 。8月23日至26日嘉義場，4天共4場，時間為上午9時30分到中午12時30分，地點在有事青年實驗室（嘉義市友忠路294號）。

劉達源表示，徵才活動期間都有免費提供履歷健檢、職涯諮詢、虛擬實境互動體驗，當日前100名到場完成面試的民眾還可參加抽獎拿好禮，歡迎欲轉職或者畢業青年踴躍參加。其他更多徵才資訊請上台灣就業通查詢或來電嘉義就業中心05-2240656洽詢。

嘉義就業中心將於8月20至26日舉辦「嘉義夏日祭系列徵才活動」。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心將於8月20至26日舉辦「嘉義夏日祭系列徵才活動」。圖／嘉義就業中心提供

嘉義 徵才活動 中埔

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