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武術聯賽需快篩、禁陪同挨轟擾民 改家人可上2樓看台

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
中華民國國武術總會舉辦今年全國武術聯賽，9月2日到4日於嘉義市港坪體育館登場，被投訴指防疫措施擾民。圖／翻攝自Google map
中華民國國武術總會舉辦今年全國武術聯賽，9月2日到4日於嘉義市港坪體育館登場，被投訴指防疫措施擾民。圖／翻攝自Google map

中華民國國武術總會舉辦今年全國武術聯賽，9月2日到4日於嘉義市港坪體育館登場，卻有參賽者家長投訴，參賽人員入場要快篩，家長還不能進場在旁陪同，批評「這是在擾民！」協辦的嘉市體育會表示，已協調選手先行快篩後，當天繳交證明，而家人可至2樓看台區。

參賽者的家長認為，參賽人員入場要快篩，且家人不能陪同，就算是國小學生參賽，家長也不行陪同，質疑目前指揮中心都沒這樣要求，為何採這種高標準？這種防疫規定堪稱極為嚴格、不符合現今與病毒共處的條件，是在擾民。

全國武術聯賽競賽規程，載明「防疫期間請配合中央流行疫情指中心之防疫政策」，應落實相關防疫措施及依疫調需求採「實聯制措施」登記參與活動人員資料；並未提及快篩等要求。

武術聯賽協辦單位的嘉市體育會理事長、市議員孫貫志說，考量武術比賽時近距離接觸，擔憂染疫恐影響參賽，採取較嚴謹要求快篩，但無法現場進行採檢，要求賽前自行篩檢後、拍照證明，再繳交給主辦單位，也不只選手，只要進入比賽場地者，包括裁判、工作人員都要快篩。

孫貫志也說，選手除了比賽時不用戴口罩，其他時間一律要戴，陪同參賽者的家人、家長，經過協調後，比照近期在港坪體育館賽事的方式，可以進入館內2樓的觀眾席，讓家人看得到選手、選手看得到家人。

孫貫志提醒，嘉市體育會將供應礦泉水，不過也不開放館內飲食，盡量都全程戴著口罩。

中華民國國武術總會9月2日到4日舉辦今年全國武術聯賽，被投訴指防疫措施擾民。圖為110學年度全中錦國武術錦標賽，與本次無關。圖／翻攝臉書粉專中華民國國武術總會
中華民國國武術總會9月2日到4日舉辦今年全國武術聯賽，被投訴指防疫措施擾民。圖為110學年度全中錦國武術錦標賽，與本次無關。圖／翻攝臉書粉專中華民國國武術總會

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