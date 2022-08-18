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田間磚情的小鴨藝術牆 嘉縣文隆社區獲2021城鄉魅力賞
2021致敬城鄉魅力大賞「城鄉魅力賞」社區營造型計畫，嘉義縣民雄鄉文隆社區活動中心前的「磚情的小鴨」共學工作坊，展現社區營造動能獲佳作肯定，文隆社區理事長何添富表示，能獲中央肯定非常感動。
嘉義縣得獎的營造場域在民雄鄉文隆社區活動中心前，原為一片柏油廣場與鄰田交界處，有整排裸露鋼筋十分危險，為提供給長輩更舒適安全的活動場域，在地工匠與學生聯手出擊。
運用農村常見的元素「紅磚」做發想，改變廣場樣貌，以低矮的紅磚牆與周邊的田野呼應，透過紅磚排列組合的變化創造舊地名「鴨母坔」的小鴨意象，加入動物造型的鐵雕，將其命名為「磚情的小鴨」。
營造完成後，社區將長輩的作品展示在牆面上，甚至是非洲鼓的練習、寫生與打草繩的活動都運用平台舉辦，成為兼具人文藝術與使用機能的紅磚藝廊平台。
何添富表示，原先附近都是稻田活動中心前又是一片柏油光禿禿的，就希望做一個藝術牆把漂亮的風景也變成一幅畫，讓空間也有一點改變。
何添富說，社區邀請到老師陳建智指導，並與在地耆老匠師盧嘉福一同帶著學生們一起施作花一個月完成，現在已成社區藝術活動的重要據點，大家的努力能獲中央肯定非常感動。
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