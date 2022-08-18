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遊嘉縣大林超猛水鬼潭「鹿堀溝」 這個動作千萬不能做

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿堀溝」，水鬼傳說至今仍盛傳。記者呂慧瑜／攝影
有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿堀溝」，水鬼傳說至今仍盛傳。記者呂慧瑜／攝影

有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿堀溝」，因日據時代大莆林大屠村罹難人數約4500人於此處，水鬼傳說至今仍盛傳；在地居民勸遊客太陽下山就離開，建議走到龍形橋就折回，最重要是「不能拿石頭丟入潭！」的規則，此有挑釁水鬼之意。

這是在地人都知道的規則，李姓釣客說，從小父親就耳提面命，去釣魚沒關係，但千萬不能近水甚至拿石頭丟入潭內，這是對水鬼大不敬，嚴重打擾恐被抓交替。

鹿堀溝寬約40米深度達10米，是當地重要水利設施之一，自古多次發生投水自殺事件，以及著名的乙未戰爭造成許多士兵在此溺水而亡，所以一直有盛傳水鬼出沒的傳說。

「我不吃釣起的魚！」在鹿堀溝釣魚有5年經驗的林姓釣客說，曾一度想試吃釣起的吳郭魚，但想到水鬼傳說後還是作罷，釣到的魚都煮給貓咪吃爲主，也常釣到外來種垃圾魚。

大林好團隊青年周仕昌表示，在地人避之不談的鹿堀溝，曾是大林國中游泳隊訓練場地，藝人徐乃麟也是其中之一的泳將，曾培育不少國內優秀游泳人才。

由返鄉青年組成的「大林好」團隊，在本月20日9點半於大林國中門口集合舉辦「遺落的時空-鹿堀溝外傳」，透過實境解謎、小旅行及講座，來揭開大林鹿堀溝神秘面紗。

有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿堀溝」，水鬼傳說至今仍盛傳。記者呂慧瑜／攝影
有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿堀溝」，水鬼傳說至今仍盛傳。記者呂慧瑜／攝影
有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿堀溝」，水鬼傳說至今仍盛傳。記者呂慧瑜／攝影
有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿堀溝」，水鬼傳說至今仍盛傳。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮鹿堀溝釣客不吃此處釣起的魚，潭內以吳郭魚、大肚魚及外來種垃圾魚居多。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮鹿堀溝釣客不吃此處釣起的魚，潭內以吳郭魚、大肚魚及外來種垃圾魚居多。記者呂慧瑜／攝影

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