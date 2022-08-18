最高一件罰70萬！台南違反防疫規定近6千件 罰金近5千萬

台南市衛生局今天業務報告指出，疫情2年多來違反防疫規定案件數，自2020年至2022年7月31日共收案5988件，完成辦理5063件，完成裁罰3939件，共裁罰4794萬1500元，其中案件最多的是口罩裁罰2595件共761萬8500元，實聯制裁罰581件，共175萬6500元。

台南市衛生局統計裁罰最高金額是一件違反居家檢疫罰70萬元，據了解應是去年4月間，住仁德區的潘姓男子共外出7次，被台南市衛生局裁罰共70萬元。

衛生局指出，為防範新冠肺炎病毒傳染，政府明訂居家檢疫相關規定，但還是有很有人不遵守，光是台南市違反居家檢疫就119案裁罰1463萬元，另有違反群聚273件，裁罰1563萬元，違反居家隔離裁罰13件金額226萬元。

還有違反擅入校園15件，裁罰1500元6件，3000元9件，以及違反雙鐵防疫4件，各罰3000元，餐飲場所80件各裁罰3000元，共24萬元，以視廳演唱場所20件，各罰3000元，違反復業規定10件，八大行業20件，違反疫苗防疫措施77件，各罰3000元等；衛生局表示目前完成移案的還有39件，辦理中1363件，撤銷86件，簽結561件。