快訊

中重症+111例、死亡34人 增2童MIS-C都僅1歲

BA.4首例個案家人基因定序出爐 確認家庭群聚

直播／疫情升溫？本土增2萬3088例 比上周同期上升1.9%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最高一件罰70萬！台南違反防疫規定近6千件 罰金近5千萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局長許以霖今在議會進行業務報告及接受質詢。記者吳淑玲／攝影
台南市衛生局長許以霖今在議會進行業務報告及接受質詢。記者吳淑玲／攝影

台南市衛生局今天業務報告指出，疫情2年多來違反防疫規定案件數，自2020年至2022年7月31日共收案5988件，完成辦理5063件，完成裁罰3939件，共裁罰4794萬1500元，其中案件最多的是口罩裁罰2595件共761萬8500元，實聯制裁罰581件，共175萬6500元。

台南市衛生局統計裁罰最高金額是一件違反居家檢疫罰70萬元，據了解應是去年4月間，住仁德區的潘姓男子共外出7次，被台南市衛生局裁罰共70萬元。

衛生局指出，為防範新冠肺炎病毒傳染，政府明訂居家檢疫相關規定，但還是有很有人不遵守，光是台南市違反居家檢疫就119案裁罰1463萬元，另有違反群聚273件，裁罰1563萬元，違反居家隔離裁罰13件金額226萬元。

還有違反擅入校園15件，裁罰1500元6件，3000元9件，以及違反雙鐵防疫4件，各罰3000元，餐飲場所80件各裁罰3000元，共24萬元，以視廳演唱場所20件，各罰3000元，違反復業規定10件，八大行業20件，違反疫苗防疫措施77件，各罰3000元等；衛生局表示目前完成移案的還有39件，辦理中1363件，撤銷86件，簽結561件。

延伸閱讀

合體34議員參選人大造勢 盧秀燕：守護市民如家人是責任

中國嚴苛清零防疫 魚蝦也要做核酸檢測

開學倒數兩周 輝瑞幼兒疫苗首批127萬劑19日到貨

隔離不能投票！防疫規範採三級警戒標準 發燒可分流圈票

相關新聞

嘉義市殯葬所解剖室連3天出現鬼臉蛾 民眾：毛毛的

嘉義市立殯儀館解剖室外面牆壁一連3天停歇一隻飛蛾，其斑紋類似鬼臉或骷髏頭形狀，在農曆7月期間又在殯葬所，看到的民眾覺得毛...

影/攔阻1人出境獎金2萬元 黃偉哲祭重賞攔海外求職詐騙

台南市市民近期被詐騙至柬埔寨等地，疑遭人口販運案件，7月10日至8月17日，共受理33件、33人，迄今已有3人救援返台，...

最高一件罰70萬！台南違反防疫規定近6千件 罰金近5千萬

台南市衛生局今天業務報告指出，疫情2年多來違反防疫規定案件數，自2020年至2022年7月31日共收案5988件，完成辦理50...

蛋價貴1倍社福團體秋節禮盒不敢漲 嘉市府幫促銷

社福團體衝刺銷售秋節禮盒，嘉市長黃敏惠今促銷中秋愛心伴手禮。嘉愛啟智中心指出，蛋價每箱2年來上漲近1倍，但蛋捲仍不敢漲價...

嘉南大圳曾文溪渡槽橋竣工 入秋將辦國際音樂節

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，投入逾5200萬元修建，重現昔日風華，今年5月竣工辦理驗收中，將成為民眾旅遊打卡新景點...

世界展望會發起「國內助學行動」 助弱勢家庭兒童就學

世界展望會發起「國內助學行動」，在雲林地區幫助1838名弱勢兒少就學，助學金需求逾1300萬元，亟待各界善心幫助弱勢家庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。