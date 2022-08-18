蛋價貴1倍社福團體秋節禮盒不敢漲 嘉市府幫促銷

社福團體衝刺銷售秋節禮盒，嘉市長黃敏惠今促銷中秋愛心伴手禮。嘉愛啟智中心指出，蛋價每箱2年來上漲近1倍，但蛋捲仍不敢漲價，再耕園庇護工場也表示，沒有漲價，只能減少折扣。腦麻協會表示去年受疫情起，業績就掉3成以上，很有感，盼能獲社會支持。

再耕園咖啡庇護工場今年推出蛋黃酥、鳳梨酥、堅果塔、餅乾、掛耳咖啡等6種綜合禮盒，390元到650元不等，製作過程不使用香精、色素，19日前預購95折，單筆訂1萬元以上享97折。

嘉愛啟智發展中心的「手工蛋捲」為鎮店產品，原料僅雞蛋、麵粉、砂糖及植物油，不放香精料及防腐劑、以0.12毫米厚度表現口感，禮盒裝有250元、360元。

嘉市腦性麻痺協會的腦麻烘坊以自然食材手作，此次有芋頭酥、蛋黃酥、堅果塔、港式月餅、土鳳梨酥等綜合禮盒，價格330元到730元不等，31日前預購可85折，9月8日前訂購享9折。

嘉市啟智協會2月開始推動愛心農場，首度推中秋禮盒，慢飛天使與聖保羅合作，學一技之長，推出手工餅乾、希望咖啡、花香醋、蛋黃酥等5種禮盒，包裝也是手繪，禮盒皆500元。

晨光智能發展中心，推出限定嘉義旅行濾掛及精緻餅乾禮盒，含3款不同風味的台灣咖啡研磨濾掛，「豪華午茶組」禮盒500元等。

不過受疫情影響，晨光智能中心指出，去年疫情嚴峻，活動減少曝光量降低，企業採購量沒那麼大，賣出300多盒，今年盼衝刺提升；嘉市腦麻協會表示，疫情影響銷售量差很多，原物料一直上升，去年起業績下滑3、4成，很有感，也可能疫情不能親自拜訪客戶，買禮盒慾望下降。

嘉愛啟智中心指出，蛋價每箱2年來上漲近1倍，但蛋捲仍不敢漲價，再耕園庇護工場也表示，沒有漲價，只能減少折扣；也有團體，近年疫情使曝光率下滑，去年銷售量就頗差，盼能獲支持。

再耕園庇護工場說，目前剛開始接中秋訂單，去年訂購量少了近4成，原物料上漲，不敢漲價，折扣比較沒彈性；嘉愛啟智中心指出，蛋價每箱2年來從每箱560元到980元，但沒有漲價。