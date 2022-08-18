快訊

中重症+111例、死亡34人 增2童MIS-C都僅1歲

BA.4首例個案家人基因定序出爐 確認家庭群聚

直播／疫情升溫？本土增2萬3088例 比上周同期上升1.9%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市殯葬所解剖室連3天出現鬼臉蛾 民眾：毛毛的

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市殯葬所長盧春霖表示，同仁發現「鬼臉天蛾」一連3天停在解剖室牆前。記者李宗祐／攝影
嘉義市殯葬所長盧春霖表示，同仁發現「鬼臉天蛾」一連3天停在解剖室牆前。記者李宗祐／攝影

嘉義市立殯儀館解剖室外面牆壁一連3天停歇一隻飛蛾，其斑紋類似鬼臉或骷髏頭形狀，在農曆7月期間又在殯葬所，看到的民眾覺得毛毛的，今天飛蛾已飛到外面牆緣，還是有不少民眾好奇觀看；嘉義大學植物醫學系副教授林明瑩說，這是「鬼臉天蛾」又叫作「人面天蛾」，不算是珍稀物種，屬於夜間型昆蟲，具有趨光特性。

嘉義市立殯葬管理所長盧春霖表示，同仁說這隻蛾一連3天停歇在解剖室外面的牆壁，由於這隻蛾的外觀有些像骷髏頭般的鬼臉，有點恐怖，引起大家好奇還特地去找相關資料，原來是「鬼臉天蛾」，今天飛到外面梁柱，而且又發現另隻可能是母的。

林明瑩表示，這是「鬼臉天蛾」又叫作「人面天蛾」，不算是珍稀物種，成蟲展翅約10至15公分，屬於夜間型昆蟲，具有趨光特性，其背面有類似人臉或骷髏頭形狀的斑紋，因此常受到民眾關注，有時會聽到鳴叫聲，其實是振翅的聲音。另外1隻是普通蛾類，並不是母蛾。

「鬼臉天蛾」又叫作「人面天蛾」，背面有類似人臉或骷髏頭形狀的斑紋。記者李宗祐／翻攝
「鬼臉天蛾」又叫作「人面天蛾」，背面有類似人臉或骷髏頭形狀的斑紋。記者李宗祐／翻攝
嘉義市殯葬所人員發現「鬼臉天蛾」一連3天停在解剖室前。記者李宗祐／翻攝
嘉義市殯葬所人員發現「鬼臉天蛾」一連3天停在解剖室前。記者李宗祐／翻攝
「鬼臉天蛾」一連3天停在解剖室前。記者李宗祐／翻攝
「鬼臉天蛾」一連3天停在解剖室前。記者李宗祐／翻攝
民眾好奇拍攝「鬼臉天蛾」特殊斑紋。記者李宗祐／攝影
民眾好奇拍攝「鬼臉天蛾」特殊斑紋。記者李宗祐／攝影
嘉義市殯葬所人員發現「鬼臉天蛾」一連3天停在解剖室前。記者李宗祐／翻攝
嘉義市殯葬所人員發現「鬼臉天蛾」一連3天停在解剖室前。記者李宗祐／翻攝

延伸閱讀

影／丈夫艾成身亡！王瞳全身包裹抵殯儀館 不發一語進解剖室

暑假宅在家國際語言交流 嘉市小學生與美國高中生共學

鬼月嘉市殯儀館連3天出現「鬼臉天蛾」 民眾起雞皮疙瘩

嘉義市光織影舞周六登場 光影藝術變幻多端

相關新聞

遊嘉縣大林超猛水鬼潭「鹿堀溝」 這個動作千萬不能做

有全台水鬼最多之稱的嘉義縣大林鎮「育菁親水公園」舊稱「鹿堀溝」，因日據時代大莆林大屠村罹難人數約4500人於此處，水鬼傳...

嘉義市殯葬所解剖室連3天出現鬼臉蛾 民眾：毛毛的

嘉義市立殯儀館解剖室外面牆壁一連3天停歇一隻飛蛾，其斑紋類似鬼臉或骷髏頭形狀，在農曆7月期間又在殯葬所，看到的民眾覺得毛...

影/攔阻1人出境獎金2萬元 黃偉哲祭重賞攔海外求職詐騙

台南市市民近期被詐騙至柬埔寨等地，疑遭人口販運案件，7月10日至8月17日，共受理33件、33人，迄今已有3人救援返台，...

最高一件罰70萬！台南違反防疫規定近6千件 罰金近5千萬

台南市衛生局今天業務報告指出，疫情2年多來違反防疫規定案件數，自2020年至2022年7月31日共收案5988件，完成辦理50...

蛋價貴1倍社福團體秋節禮盒不敢漲 嘉市府幫促銷

社福團體衝刺銷售秋節禮盒，嘉市長黃敏惠今促銷中秋愛心伴手禮。嘉愛啟智中心指出，蛋價每箱2年來上漲近1倍，但蛋捲仍不敢漲價...

嘉南大圳曾文溪渡槽橋竣工 入秋將辦國際音樂節

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，投入逾5200萬元修建，重現昔日風華，今年5月竣工辦理驗收中，將成為民眾旅遊打卡新景點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。