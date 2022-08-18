嘉義市殯葬所解剖室連3天出現鬼臉蛾 民眾：毛毛的

嘉義市立殯儀館解剖室外面牆壁一連3天停歇一隻飛蛾，其斑紋類似鬼臉或骷髏頭形狀，在農曆7月期間又在殯葬所，看到的民眾覺得毛毛的，今天飛蛾已飛到外面牆緣，還是有不少民眾好奇觀看；嘉義大學植物醫學系副教授林明瑩說，這是「鬼臉天蛾」又叫作「人面天蛾」，不算是珍稀物種，屬於夜間型昆蟲，具有趨光特性。

嘉義市立殯葬管理所長盧春霖表示，同仁說這隻蛾一連3天停歇在解剖室外面的牆壁，由於這隻蛾的外觀有些像骷髏頭般的鬼臉，有點恐怖，引起大家好奇還特地去找相關資料，原來是「鬼臉天蛾」，今天飛到外面梁柱，而且又發現另隻可能是母的。