嘉南大圳曾文溪渡槽橋竣工 入秋將辦國際音樂節

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，投入逾5200萬元修建，重現昔日風華，今年5月竣工辦理驗收中，將成為民眾旅遊打卡新景點。台南市長黃偉哲上午視察，而2022台南國際音樂節10月15日也將在曾文溪渡槽橋登場。

興建於日據昭和4年（西元1929年）的曾文溪渡槽橋迄今近百年，是嘉南大圳水利系統當中規模最大的一座輸水渡槽橋，渡槽橋採雙層式設計，上層為鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架（Warren Truss）鋼梁水槽，使用「鉚釘」接合，鋼材來源為日本官營八幡製鐵所，鋼梁水槽體結構由築島造船所承製，基座土木工程則由日本鹿島組承包，兼具「交通道路」與「輸水管路」複合功能。

因老化年久失修，2年多前修復，總經費5200萬元，其中文化部補助3640萬元，市府自籌1560萬元，由文資處主辦，修復包括整體橋梁鋼構件損壞抽換、鋼構件噴砂及塗漆、橋面板底部及橋面兩側護欄修復，並將橋下3處橋墩基礎植入基樁進行補強，以強化橋梁整體穩定性。

黃偉哲上午由文化局長葉澤山等人陪同前往視察，葉表示，今年5月竣工辦理驗收中，將成為民眾旅遊打卡新景點，文資處指出，本工程皆依原樣修復並將北側入口護欄及損壞橋名柱一併復原，重現橋梁北岸入口，並結合周邊已完成景觀工程，提供民眾尋跡探訪，認識嘉南大圳故事。