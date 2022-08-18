快訊

艾成自揭曾憂鬱到像發瘋 「14天不睡」時刻想結束生命宛如地獄

不聽話就被電擊！藍委透過台商 成功救出受困柬埔寨台人

學倫泥巴戰開打 蔡英文下令拚18歲公民權複決能救選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉南大圳曾文溪渡槽橋竣工 入秋將辦國際音樂節

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
橫跨曾文溪的嘉南大圳曾文溪渡槽橋。記者謝進盛／攝影
橫跨曾文溪的嘉南大圳曾文溪渡槽橋。記者謝進盛／攝影

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，投入逾5200萬元修建，重現昔日風華，今年5月竣工辦理驗收中，將成為民眾旅遊打卡新景點。台南市長黃偉哲上午視察，而2022台南國際音樂節10月15日也將在曾文溪渡槽橋登場。

興建於日據昭和4年（西元1929年）的曾文溪渡槽橋迄今近百年，是嘉南大圳水利系統當中規模最大的一座輸水渡槽橋，渡槽橋採雙層式設計，上層為鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架（Warren Truss）鋼梁水槽，使用「鉚釘」接合，鋼材來源為日本官營八幡製鐵所，鋼梁水槽體結構由築島造船所承製，基座土木工程則由日本鹿島組承包，兼具「交通道路」與「輸水管路」複合功能。

因老化年久失修，2年多前修復，總經費5200萬元，其中文化部補助3640萬元，市府自籌1560萬元，由文資處主辦，修復包括整體橋梁鋼構件損壞抽換、鋼構件噴砂及塗漆、橋面板底部及橋面兩側護欄修復，並將橋下3處橋墩基礎植入基樁進行補強，以強化橋梁整體穩定性。

黃偉哲上午由文化局長葉澤山等人陪同前往視察，葉表示，今年5月竣工辦理驗收中，將成為民眾旅遊打卡新景點，文資處指出，本工程皆依原樣修復並將北側入口護欄及損壞橋名柱一併復原，重現橋梁北岸入口，並結合周邊已完成景觀工程，提供民眾尋跡探訪，認識嘉南大圳故事。

市府表示，2022台南國際音樂節10月15日將前進曾文溪渡槽橋，將其化身為穿越時空的懷舊老街，有古玩、懷舊零嘴糕餅、穿著旗袍的人穿梭而過，搭配二戰後流行的爵士樂，黃金色的日落襯托大片「十月雪」甜根子草花海為背景，網址：http://tainanmusicfest.tainan.gov.tw

南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，投入逾5200萬元修建竣工。記者謝進盛／攝影
南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，投入逾5200萬元修建竣工。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲上午視察嘉南大圳曾文溪渡槽橋修復情形。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲上午視察嘉南大圳曾文溪渡槽橋修復情形。記者謝進盛／攝影
南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋修建竣工，2022台南國際音樂節10月15日也將在曾文溪渡槽橋登場。記者謝進盛／攝影
南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋修建竣工，2022台南國際音樂節10月15日也將在曾文溪渡槽橋登場。記者謝進盛／攝影

延伸閱讀

澎湖白沙今晨車禍 年輕女機車自撞護欄不治

新竹女騎士撞護欄飛到3樓高橋下 右腿插進爛泥難動彈

大型聯結車衝破國道護欄卡圍籬 駕駛幸運無恙

台中男子上月底台南曾文溪撿化石失聯 今溪畔發現遺體

相關新聞

影/攔阻1人出境獎金2萬元 黃偉哲祭重賞攔海外求職詐騙

台南市市民近期被詐騙至柬埔寨等地，疑遭人口販運案件，7月10日至8月17日，共受理33件、33人，迄今已有3人救援返台，...

嘉南大圳曾文溪渡槽橋竣工 入秋將辦國際音樂節

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，投入逾5200萬元修建，重現昔日風華，今年5月竣工辦理驗收中，將成為民眾旅遊打卡新景點...

世界展望會發起「國內助學行動」 助弱勢家庭兒童就學

世界展望會發起「國內助學行動」，在雲林地區幫助1838名弱勢兒少就學，助學金需求逾1300萬元，亟待各界善心幫助弱勢家庭...

「南喃自語」PODCAST開播 台南社區故事隨時上線聽

社區故事也可以隨時聽！台南市南區公所執行社區營造計畫，與在地不同領域夥伴，以聊天對談的方式，共同錄製「南喃自語」PODC...

嘉縣社宅興辦首案大樓月底動土 共630戶116年完工

嘉義縣社會住宅興辦首案，由國家住宅及都市更新中心與縣府團隊攜手合作，國家住宅及都市更新中心定31日在預定地民雄鄉舉辦「福...

台南市加速建置5處心衛中心 派出所、消防隊舊址將活化

這二年多受到疫情影響，許多民眾因長期防疫，造成心理有些壓力，台南市長黃偉哲指示衛生局能2025年前如期完成建置5處心衛中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。