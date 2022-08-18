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嘉義縣首棟社會住宅將動土 共630戶只租不售

中央社／ 嘉義縣18日電

嘉義縣首棟社會住宅「福樂安居」，31日將在民雄鄉舉辦動土典禮，建築規模為地上14層、地下3層，共630戶只租不售，預計民國116年完工，規劃有托嬰中心、日照中心。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，嘉義縣社會住宅興辦首案由國家住宅及都市更新中心與嘉義縣府團隊攜手合作，31日將於嘉義縣民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮。

嘉義縣經濟發展處長江振瑋告訴中央社記者，建築規模為地上14層、地下3層，將提供630戶社宅只租不售，規劃有托嬰中心、日照中心，預計116年完工。

江振瑋表示，「福樂安居」社宅位於民雄鄉北勢子，鄰近自然公園、民雄工業區、水綠廊雙學區、嘉義酒廠酒類文物館及觀光工廠等，提供民眾居住新選擇。

江振瑋指出，縣府為配合中央住宅政策，除興建社會住宅外，尚有包租代管、租金補貼等配套政策，提供剛成家的青年人口、年長者、弱勢族群能租賃到舒適合宜的居住空間，保障居住權利。

嘉義 社會住宅 社宅

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