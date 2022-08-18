世界展望會發起「國內助學行動」 助弱勢家庭兒童就學

世界展望會發起「國內助學行動」，在雲林地區幫助1838名弱勢兒少就學，助學金需求逾1300萬元，亟待各界善心幫助弱勢家庭兒童就學；巧新社會福利慈善基金會日前捐款21萬元，支持弱勢家庭兒童就學，執行長黃冠昌更到場擔任一日志工，親自關心他們的學習狀況與需求。

「我夢想未來成為工程師」、「我之後當老師！」弱勢家庭兒童分享著自己的夢想。即將升小五的小育，與祖父母、父親和妹妹同住，因父親有精神疾病、無法外出工作，祖父也無工作，全靠祖母打零工的微薄收入維持家庭生活開支與2姊妹學費，小育看著祖母拖著年邁身軀工作相當不捨，下定決心要認真讀書改變生活。

課堂中，還有另一名特別的孩子，愛笑的小四兒童小瑞，日前被醫師診斷出患有過動症，經過藥物治療與自己不斷努力，已能穩定控制自己並參與課堂學習，因父親長期家暴導致家庭破碎，家中經濟及3名子女教育費用全靠母親在夜市擺攤維生，3人的學費負擔及治療費，讓小瑞一家生活的相當緊繃。

台灣世界展望會中區辦事處處長胡婉雯說，疫情、大環境衝擊弱勢家庭生計，使弱勢兒童在求學路上備增挑戰，台灣世界展望會發起「國內助學行動」，面對即將開始的新學期教育費用1300萬元實在龐大，鼓勵社會大眾關懷弱勢家庭兒童，愛心專線05-2310379分機102。