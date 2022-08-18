「南喃自語」PODCAST開播 台南社區故事隨時上線聽

社區故事也可以隨時聽！台南市南區公所執行社區營造計畫，與在地不同領域夥伴，以聊天對談的方式，共同錄製「南喃自語」PODCAST節目。從8到11月，每個月3、13、23日下午3點，在Apple Podcasts、Google 播客、Spotify、KKBOX等平台播出，首集節目23日上線，區公所邀請大家來聽好聽的故事。

南區區長蕭琇華表示，近年來PODCAST節目與平台爆發性成長，聲音經濟開始影響大家的注意力，過去的眼球經濟獨大的時代已有變化，公部門也應與時俱進，提供更新穎且多元的服務。

因此，區公所致力於各式新興媒體的經營與嚐試，去年透過YOUTUBE平台，以「南南社影事」主題，發布16部有關社區營造的成果影片。今年打造收錄南區在地故事平台的「南喃自語」節目，集結了許多投入社區工作的夥伴，將跟大家分享平凡但充滿溫度的故事。

「南喃自語」PODCAST的前兩集，受邀對象是安默麗提琴工廠負責人陳明彥、投入創生活動的駐村青年林長諭。雖然兩人專長、生活背景截然不同，但相同的是他們對地方有著濃厚的情感，在各自的領域中深耕社區事務。

另PODCAST節目規畫「南的一見」單元，由與談來賓推薦私房景點，讓沉浸故事還意猶未盡的聽眾們，能夠來一趟隨走就走的微旅行，體驗並享受在地人的生活。