聽新聞
test
0:00 / 0:00
「南喃自語」PODCAST開播 台南社區故事隨時上線聽
社區故事也可以隨時聽！台南市南區公所執行社區營造計畫，與在地不同領域夥伴，以聊天對談的方式，共同錄製「南喃自語」PODCAST節目。從8到11月，每個月3、13、23日下午3點，在Apple Podcasts、Google 播客、Spotify、KKBOX等平台播出，首集節目23日上線，區公所邀請大家來聽好聽的故事。
南區區長蕭琇華表示，近年來PODCAST節目與平台爆發性成長，聲音經濟開始影響大家的注意力，過去的眼球經濟獨大的時代已有變化，公部門也應與時俱進，提供更新穎且多元的服務。
因此，區公所致力於各式新興媒體的經營與嚐試，去年透過YOUTUBE平台，以「南南社影事」主題，發布16部有關社區營造的成果影片。今年打造收錄南區在地故事平台的「南喃自語」節目，集結了許多投入社區工作的夥伴，將跟大家分享平凡但充滿溫度的故事。
「南喃自語」PODCAST的前兩集，受邀對象是安默麗提琴工廠負責人陳明彥、投入創生活動的駐村青年林長諭。雖然兩人專長、生活背景截然不同，但相同的是他們對地方有著濃厚的情感，在各自的領域中深耕社區事務。
另PODCAST節目規畫「南的一見」單元，由與談來賓推薦私房景點，讓沉浸故事還意猶未盡的聽眾們，能夠來一趟隨走就走的微旅行，體驗並享受在地人的生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言