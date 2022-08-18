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嘉縣社宅興辦首案大樓月底動土 共630戶116年完工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣社會住宅興辦首案，國家住宅及都市更新中心定31日在預定地民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮，建案地上14層、地下3層，將提供630戶社宅單元，只租不售，圖為建案電腦模型圖。圖／嘉縣府提供
嘉義縣社會住宅興辦首案，國家住宅及都市更新中心定31日在預定地民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮，建案地上14層、地下3層，將提供630戶社宅單元，只租不售，圖為建案電腦模型圖。圖／嘉縣府提供

嘉義縣社會住宅興辦首案，由國家住宅及都市更新中心與縣府團隊攜手合作，國家住宅及都市更新中心定31日在預定地民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮，建案地上14層、地下3層，將提供630戶社宅單元，只租不售，預計116年中旬完工。

縣長翁章梁說，國家住都中心「福樂安居」社宅位在民雄鄉北勢子公園旁，鄰近自然公園、民雄工業區、水綠廊雙學區、嘉義酒廠酒類文物館及觀光工廠等，集休憩、教育及豐富生活適居環境，規畫托嬰中心、日照中心，提供民眾居住的新選擇。

縣府為配合中央住宅政策落實、活化公有土地利用，除由國家住宅及都市更新中心興建社會住宅，還有包租代管、租金補貼等配套政策，提供剛成家青年、年長者、弱勢族群租賃舒適合宜居住空間，保障居住權利。

經濟發展處說，社會住宅包租代管，透過政府介入讓租賃雙方都安心，房東享有租稅優惠及修繕補助等好康，房客享政府補貼租金及補貼公證費用等好康；目前房東、房客媒合成功已達50多戶，相關資訊可洽免費諮詢專線0800-666-444或 (05)362-7333。

另，內政部300億元中央擴大租金補貼專案，受理申請，對一定所得以下無自有房屋之個人或家庭，提供每戶每月最高2000元至8000元租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，針對符合補貼金額加碼身分者加碼補貼金額。

申請期間為7月1日至8月31日止，一律採線上申請，詳情請上內政部網站搜尋「300億元中央擴大租金補貼專區」，或洽內政部諮詢專線02-7729-8003。

嘉義縣社會住宅興辦首案，國家住宅及都市更新中心定31日在預定地民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮，建案地上14層、地下3層，將提供630戶社宅單元，只租不售，圖為建案電腦模型圖。圖／嘉縣府提供
嘉義縣社會住宅興辦首案，國家住宅及都市更新中心定31日在預定地民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮，建案地上14層、地下3層，將提供630戶社宅單元，只租不售，圖為建案電腦模型圖。圖／嘉縣府提供
嘉義縣社會住宅興辦首案，國家住宅及都市更新中心定31日在預定地民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮，建案地上14層、地下3層，將提供630戶社宅單元，只租不售，圖為預定地空中鳥瞰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣社會住宅興辦首案，國家住宅及都市更新中心定31日在預定地民雄鄉舉辦「福樂安居」社會住宅動土典禮，建案地上14層、地下3層，將提供630戶社宅單元，只租不售，圖為預定地空中鳥瞰。圖／嘉縣府提供

租金補貼 社會住宅

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