台南市加速建置5處心衛中心 派出所、消防隊舊址將活化

這二年多受到疫情影響，許多民眾因長期防疫，造成心理有些壓力，台南市長黃偉哲指示衛生局能2025年前如期完成建置5處心衛中心，另外，台南市在37區設置有40個心理諮詢據點，請衛生局協助民眾就近使用服務，也呼籲市民發揮「雞婆精神」，共同減少不幸事件發生。

衛生局指出，去年原擇定於東區龍山里活動中心與六甲區衛生所設置社區心衛中心據點，但該2處經評估後不符需求，故改至北區公園消防分隊舊址及鹽水區消防分隊舊址設置，預計今年底啟用；此外，也將在善化區公有市場2樓設置據點，預計明年2月啟用。

另外，目前也爭取在安南區安順派出所舊址及歸仁區公有市場2樓再設置2處服務據點，之後可望成立安南區心衛中心及歸仁區心衛中心。預期2025年底前，台南市溪北區將有2個據點、溪南區則有3個據點，平均每33萬人口就有1處心衛中心。

衛生局表示，心衛中心將提供初級、次級及三級服務，初級是由心理師及輔導員，針對一般民眾的情緒困擾做健康促進及宣導工作；次級則由關訪員針對個案進行追蹤及關懷；三級則將由心衛社工與危機團隊，協助有多重議題、或暴力風險的個案，進行緊急處置。

衛生局指出，心衛中心有3項工作核心，包括就近提供個案管理，確保社區精神病人持續接受治療，及協助病人及其家庭等服務；增進與社政單位、家庭教育中心、原住民族家庭服務中心及就業、長照等服務體系之雙向轉介，篩選並連接精神醫療資源；提供高風險群及一般民眾可近的心理健康專業服務。

在人力規畫配置上，今年預計可進駐100人，包括執行秘書、督導、心理輔導員、心理師、職能治療師、護理師、中心助理等24人；另有心衛社工32人、關懷訪視員42人、保全2人。隨著服務據點陸續建置完成，未來也將逐步擴編人力。