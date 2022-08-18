民雄大士爺祭紙糊神尊開光 今起3天活動正式登場
嘉義縣民雄大士爺祭今天紙糊神尊開光正式登場，一連3天舉行，縣長翁章梁、立委陳明文、大士爺廟董事長周漳炎及藍營縣長參選人王育敏祈福團拜，重頭戲20日將恭送大士爺「火化升天」，為大士爺祭劃下圓滿句點。
「信仰帶給人力量！」翁章梁說，農曆七月透過大士爺的力量安定人心，這是民雄流傳百年的宗教文化，也是地方珍貴的祭典，每年結合宗教、人文和旅遊的力量，繁榮民雄這塊好所在，更是嘉義縣重要的宗教文化資產之一。
一年一度民雄大士爺祭今起一連舉行3天，清晨5點大士爺紙糊神尊在臨時安厝的大殿開光點眼，威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜。
王育敏表示，大士爺廟創建超過三百年，庇護嘉義鄉親，是重要的傳統信仰和文化資產，透過這次參拜，也為嘉義鄉親祈求風調雨順、平安幸福。
觀世音菩薩化身的大士爺是專管「鬼」之神，連續3天的祭典結束後，紙糊大士爺神像將連同山神、土地公等紙糊品，火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜。
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