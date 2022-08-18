嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工 9月2日啟用

嘉義縣政府為提升流浪犬貓生活品質，向中央爭取近7千萬元，將民雄鄉臨時搭建鐵皮收容處所，改建具生命教育多功能動物保護教育園區，經2年施工，原定7月啟用，因部分工程驗收缺失延誤，又碰上農曆7月，延到9月2日啟用，可收容210隻犬貓。

家畜疾病防治所長林珮如日前帶領動保人員，到新園區，準備豐盛供品、燒紙錢祭拜，祈求進駐啟用平安，動保教育園區定9月2日啟用，動保園區2998平方公尺，建物3樓，總樓地板面積2317.95平方公尺，建蔽率33.28%，提供40間犬舍及2間貓舍飼養空間。

主體建物利用屋頂斜角交錯規畫與中央通道上升氣流，增加動物舍換氣量，搭配半開放犬舍，提供犬隻開闊活動空間及適當日照時間。

醫療區規畫隔離檢疫區、動物病舍、診療室、手術室及恢復室，為推廣認養及教育宣導，設置毛小孩展示區和生命教育多媒體簡報室，多功能動物保護教育園區啟用後，將提供學校戶外參訪，親子動保教育場域。

林珮如說，為增加動保園區收容量能，推出「浪愛友嘉」浪犬終養愛心計畫，以及全國認養優惠措施最高的「浪我回嘉」認領方案，至今完成認養逾300隻。