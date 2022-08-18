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嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工 9月2日啟用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工，9月2日啟用。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工，9月2日啟用。圖／嘉縣家畜所提供

嘉義縣政府為提升流浪犬貓生活品質，向中央爭取近7千萬元，將民雄鄉臨時搭建鐵皮收容處所，改建具生命教育多功能動物保護教育園區，經2年施工，原定7月啟用，因部分工程驗收缺失延誤，又碰上農曆7月，延到9月2日啟用，可收容210隻犬貓。

家畜疾病防治所長林珮如日前帶領動保人員，到新園區，準備豐盛供品、燒紙錢祭拜，祈求進駐啟用平安，動保教育園區定9月2日啟用，動保園區2998平方公尺，建物3樓，總樓地板面積2317.95平方公尺，建蔽率33.28%，提供40間犬舍及2間貓舍飼養空間。

主體建物利用屋頂斜角交錯規畫與中央通道上升氣流，增加動物舍換氣量，搭配半開放犬舍，提供犬隻開闊活動空間及適當日照時間。

醫療區規畫隔離檢疫區、動物病舍、診療室、手術室及恢復室，為推廣認養及教育宣導，設置毛小孩展示區和生命教育多媒體簡報室，多功能動物保護教育園區啟用後，將提供學校戶外參訪，親子動保教育場域。

林珮如說，為增加動保園區收容量能，推出「浪愛友嘉」浪犬終養愛心計畫，以及全國認養優惠措施最高的「浪我回嘉」認領方案，至今完成認養逾300隻。

家畜所2016年4月25日，從民雄鄉流浪犬中途之家，運送71隻犬貓到民間認養園區，因運送不當致犬貓熱死，累積死亡46隻，監委調查認定縣府長期疏於督導失，提案糾正，縣府痛定思痛檢討，頒佈嘉縣公立動物收容處所管理作業規範，經長達6年、2任縣長努力，全新動保園區下月啟用。

嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工，9月2日啟用。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工，9月2日啟用。圖／嘉縣家畜所提供
家畜疾病防治所長林珮如日前帶領動保人員，到新園區，準備豐盛供品、燒紙錢祭拜，祈求進駐啟用平安。圖／嘉縣家畜所提供
家畜疾病防治所長林珮如日前帶領動保人員，到新園區，準備豐盛供品、燒紙錢祭拜，祈求進駐啟用平安。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工，9月2日啟用。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工，9月2日啟用。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工，9月2日啟用。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣現代多功能動物保護教育園區完工，9月2日啟用。圖／嘉縣家畜所提供

認養 流浪犬

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