南市橄欖悍將當體育局長 自掏腰包給獎勵金
台南市體育局長陳良乾上任大力推競技型運動，今天下午到南區省躬國小棒球場視察，他親切關心棒球隊小朋友，還自掏腰包許諾要給其中3名新住民與原住民小朋友每月各500元獎勵金，持續1年，讓小朋友感動又高興。
省躬國小棒球隊有2名原住民、1名原住民，新住民是黃家欽陳良掮，原住民有排灣族巴俊逸、布農族顏永鈞，陳良乾巡視時特別鼓勵他們，並許諾自9月起個給每人每月5百元的獎勵金，持續1年，期許他們持續認真學習。另隊上有唯一女球員杜郁晴，陳良乾也口頭嘉勉，並勉勵全隊小朋友要做到四好「認真練球、認真讀書、要聽父母的話、聽師長的話。」
校長謝辰育表示，球隊目前19人，有6人住宿，球員早上5點半就起床，晨操及熱身運動，來鍛鍊身體及球技，目前除爭取經費改善球場優化學習環境，也申請課輔計畫提供球員的補救教學。
學務主任張瑾玥表示，教練劉永松、蘇敏凱用心指導，除平時的訓練課程外，並加強紀律與團隊精神，重視好品格，也鼓勵小朋友學習三角函數來計算球的拋物線，提升學習動機與腦力思考。
劉永松說，每天都叮嚀小朋友，希望他們學得好做得好，在球場上綻放光芒，享受陽光下的自信。
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