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影／瞬間雨勢大 南市永康部分積水員警晚間冒雨疏導
雨彈來襲！台南市傍晚起天氣不穩定瞬間雷雨頻傳，瞬間強降雨宣洩不及，永康區入夜強降雨部分道路積水，警方晚間冒雨疏導交通，幸晚上7點多積水陸續退去。
中央氣象局昨已預告，全台西半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，中午後白河、東山山區天際陰暗，接著下起驟雨，至晚間7點，白河、官田區累積6小時降雨逼近百毫米，六甲區最大10分鐘雨量達34毫米，雨勢相當大。
傍晚永康區也降下大雨，晚間7點時雨量逼近40毫米，地勢較低的永康區中山南路510巷口、中正南路尚頂路口機車道陸續有淹水情形，警方到場擺設三角錐及巡邏車引導車輛往內側通行。
而部分道路因瞬間雨勢太大雨水宣洩不及水淹路面，往來汽機車紛紛放慢速度通過，警員冒雨疏導交通，著實辛苦。
台南市政府水利局提醒市民，可利用南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時掌握水情狀況及氣象情資，提早進行防災及避災準備。
另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置。
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