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暑假體驗食農教育 歸仁農地穀倉開放孩童學習

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
魔術師在歸仁農會穀倉，教小朋友玩魔術方塊，每個人都很開心。記者黃宣翰／翻攝
魔術師在歸仁農會穀倉，教小朋友玩魔術方塊，每個人都很開心。記者黃宣翰／翻攝

為了讓小朋友體驗食農教育，農委會水土保持局台南分局今天在歸仁農會穀倉舉辦暑期兒童營，繼之前到農地採收水果後，還到菜市場叫賣，今天開辦魔術方塊課程，小朋友都是首次在懷舊穀倉學習，個個大呼過癮。

水土保持局台南分局委託歸農棧新豐潮人員，在歸仁農會穀倉舉辦兒童理財營隊、魔術方塊等課程，帶入懷舊穀倉、充實孩子的暑假。

新豐潮負責人謝丙寅表示，藉由地理優勢豐富課程，不只教理財、更讓孩子體驗採收、種植，從實作認識歸仁，將採收的作物實際拿到市場販售，深刻學習。小朋友還到菜市場學習如何販售水果，男童說，來哦，來買好吃香蕉和木瓜，吸引大人在攤位前選購。

今天邀請魔術方塊師資帶進穀倉，讓歸仁的孩子就近參與，體驗不同以往的暑期課程，一起動腦學習、一起快樂歡笑。

小朋友在體驗食農教育，在菜市場學習賣香蕉、木瓜。記者黃宣翰／翻攝
小朋友在體驗食農教育，在菜市場學習賣香蕉、木瓜。記者黃宣翰／翻攝

台南 理財 農會

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