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性平幹大事 嘉市長黃敏惠共繪多元多彩性平未來

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠繪下性別平等理想藍圖。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠繪下性別平等理想藍圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府主辦的「性平幹大事 嘉市Do It！—性別平等共識營」今日在秘書店 Meet store舉辦，邀集各局處性別平等業務主管與承辦，聆聽國際性別平等繪本，討論性別平等政策願景。嘉義市長黃敏惠和共識營的小組成員一同畫出對性別平等社會的想像，勉勵各局處跨領域共同攜手，開創與時俱進、更加性別平等的社會。

市長黃敏惠表示，當所有人都有正確的觀念、態度及行動時，才能共創性別平權的友善城市，而「教育」就是解決問題最好的解方，期待透過繪本的分享，讓課程增添趣味的同時，也能深植各局處同仁性別平等的意識。透過共識營加深各局處交流機會，讓性別平權之路在跨局處的共同努力下再向前邁進。

本次性別平等共識營，邀請到「尖尖故事屋」帶來國際性別平等繪本，分別是《承諾》、《朱家故事》、《別來煩我》及《the underwater fancy-dress parade》，並以此為發想，讓營隊成員共同創作性別平等理想藍圖。市長黃敏惠加入創作，以彩色畫筆繪出對多元社會的期許。

各局處性平業務主管及承辦人員以繪本故事為發想，融入各局處欲發展之方案，一同規劃性別平等的政策願景。像是都市發展處關注兼具通用設計和性別意識的概念，設計不同性別皆可使用的洗手間和無障礙環境；財政稅務局則覺察出車籍牌照稅違章比例在性別上的差異，理解違章原因及年齡分布進行分眾宣導；地政處持續重視拋棄繼承在性別統計上的差異，積極推動翻轉性別刻板印象並獲得更多關注；以及社會處爬梳嘉義市女性地標，期望透過查訪嘉義女性地標，漸進將性別平等概念融入本市各地景中等計畫，每一項計畫都與嘉義市民的生活息息相關，也貼近市民需求。

參與共識營成員一同繪下性別平等理想藍圖。圖／嘉義市政府提供
參與共識營成員一同繪下性別平等理想藍圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 通用設計

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