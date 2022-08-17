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鬼月嘉市殯儀館連3天出現「鬼臉天蛾」 民眾起雞皮疙瘩

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義市立殯儀館解剖室外面牆壁，連續3天出現一隻「鬼臉天蛾」，牠的背面有類似鬼臉或骷髏頭形狀斑紋，還會發出吱吱聲，農曆7月出現在殯儀館，民眾看得起雞皮疙瘩。

嘉義地檢署一名法醫15日起，連3天前往嘉義市立殯儀館會同檢警相驗案件，在解剖室外面牆壁停棲一隻很特別的蛾類，牠的背面有類似鬼臉或骷髏頭形狀，昨天特地拍照查詢資料，原來就是「鬼臉天蛾」，曾出現在知名電影「沉默的羔羊」的海報上，在地檢服務3年多，還是第1次看見。

國立嘉義大學植物醫學系副教授林明瑩今天告訴中央社記者，「鬼臉天蛾」又叫作「人面天蛾」，成蟲展翅約10至15公分，不算是珍稀物種，屬於夜間型昆蟲，具有趨光特性。

林明瑩指出，「鬼臉天蛾」背面有類似人臉或骷髏頭形狀的斑紋，因此常受到民眾關注，有時會聽到「鬼臉天蛾」鳴叫聲，其實是振翅的聲音。

李姓民眾表示，「鬼臉天蛾」停棲在殯儀館解剖室外牆，今天已是第3天，今天還看見另1隻「鬼臉天蛾」停在進入相驗室的上方梁柱上；他認為農曆7月在殯儀館看見「鬼臉天蛾」，讓人起雞皮疙瘩。

國立嘉義大學 殯儀館 電影

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