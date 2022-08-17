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精進消防知識 南市消防將直播抽獎送贈品

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處辦《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動，將提供消防休閒衫、杯子。圖 ／第二大隊提供
台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處辦《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動，將提供消防休閒衫、杯子。圖 ／第二大隊提供

台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處今辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動，還展示自己設計限定版「二大消防用心杯」和POLO衫，將安排20日晚間7點直播抽獎，當天線上觀賞留言答題者也可加碼抽獎。

南市消友會第二辦事處處長胡正德表示，二大消防用心杯，藉由消防文字及圖像提醒民眾隨時注意防火防災的安全，是由消防隊自行創作，印上二大隊徽及二大隊工作服務宗旨「消防用心、民眾安心」，提醒消防員工作出勤都要用心面對，民眾就能安心生活。

第二大隊大隊長丁春能表示，民眾只要到第二大隊粉絲臉書專頁答題，全部答對者截圖並留言，就能參加抽獎，除二大限定版消防用心馬克杯 、POLO衫，還有HELLO KITTY時鐘2組。

消防用心杯由消防隊自行創作，經由文字及圖像提醒民眾隨時注意防火防災的安全。圖 ／第二大隊提供
消防用心杯由消防隊自行創作，經由文字及圖像提醒民眾隨時注意防火防災的安全。圖 ／第二大隊提供

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