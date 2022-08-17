精進消防知識 南市消防將直播抽獎送贈品

台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處今辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動，還展示自己設計限定版「二大消防用心杯」和POLO衫，將安排20日晚間7點直播抽獎，當天線上觀賞留言答題者也可加碼抽獎。

南市消友會第二辦事處處長胡正德表示，二大消防用心杯，藉由消防文字及圖像提醒民眾隨時注意防火防災的安全，是由消防隊自行創作，印上二大隊徽及二大隊工作服務宗旨「消防用心、民眾安心」，提醒消防員工作出勤都要用心面對，民眾就能安心生活。