精進消防知識 南市消防將直播抽獎送贈品
台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處今辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動，還展示自己設計限定版「二大消防用心杯」和POLO衫，將安排20日晚間7點直播抽獎，當天線上觀賞留言答題者也可加碼抽獎。
南市消友會第二辦事處處長胡正德表示，二大消防用心杯，藉由消防文字及圖像提醒民眾隨時注意防火防災的安全，是由消防隊自行創作，印上二大隊徽及二大隊工作服務宗旨「消防用心、民眾安心」，提醒消防員工作出勤都要用心面對，民眾就能安心生活。
第二大隊大隊長丁春能表示，民眾只要到第二大隊粉絲臉書專頁答題，全部答對者截圖並留言，就能參加抽獎，除二大限定版消防用心馬克杯 、POLO衫，還有HELLO KITTY時鐘2組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言