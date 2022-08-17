雲林「菜脯媽」廟埕廣場破損不堪 縣府自籌190萬元改善

雲林縣斗南順安宮媽祖廟供奉的「聖二媽」神駕金尊已有3百年歷史，是當地主要信仰，每年吸引全國各地信眾進香，然而廟埕廣場年久失修、顛簸易發生危險，縣府自籌190萬元，將改善廟埕廣場鋪面、排水並增設無障礙通道，今由副縣長謝淑亞到場主持施工前說明會，預計工期100個日曆天、11月底前完工。

順安宮主委吳啟東說，廟前攤販所賣的「菜脯」深受大家喜愛，讓順安宮媽祖有了「斗南菜脯媽」的稱號，廟裡供奉的媽祖歷史悠久，常有外地遊客慕名而來，也因外地遊客及進香信眾甚多，遊覽車及大型車輛常輾駛廣場路面，致使鋪面破損顛簸，排水設計也不佳，經常有淹水問題。

謝淑亞說，為維護民眾交通安全，縣府自籌190萬元協助廟方改善廟埕廣場，包括鋪設混泥土、石板鋪面，也會畫設停車空間給大型遊覽車及一般車輛使用，並增設排水溝及清潔既有排水孔，改善廣場排水狀況，避免再有淹水情形；此外，也考量無障礙遊客需求，會增設無障礙坡道及欄杆，保障所有遊客權益。