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扶輪社捐16組聽力檢測機 嘉惠雲林學齡前兒童

中央社／ 雲林縣17日電

雲林縣政府每年為約4500名學齡前兒童聽力檢測，異常比例3‰至7‰，斗六東區扶輪社為照顧學齡前兒童健康，今天捐16組聽力檢測機組，嘉惠雲林縣學齡前孩童聽覺健康。

國際扶輪3470地區總監周伯良今天與斗六東區扶輪社長葉祈麟，率眾社員捐贈16組聽力檢測機組，價值新台幣120萬元，由副縣長謝淑亞代表受贈。

謝淑亞致詞時表示，中耳炎是學齡前兒童最易發生的聽力問題，初期症狀並不明顯，容易被父母或主要照顧者忽略而錯過治療時機，造成聽力受損；感謝扶輪社友捐贈全新高品質的檢測儀器，以提高篩檢率及準確性，讓學齡前孩童聽力檢測更精準。

葉祈麟說，聽覺在嬰幼兒的認知與語言發展過程中扮極重要角色，兒童聽力障礙會影響語言發展及學習效果，一定要儘早予以矯正治療，篩檢嬰幼兒聽力，可及早發現聽力障礙問題。

為照顧雲林縣學齡前兒童健康，葉祈麟與醫師鄭錫優及社友媒合國際扶輪3470地區，捐贈雲林縣16組聽力檢測機組。

根據雲林縣衛生局統計，雲林縣學齡前幼童聽力檢測每年約4500人，異常比例3‰至7‰；衛生局長曾春美指出，聽力障礙會影響成長過程的發展與認知，因此檢測相當重要。

衛生局指出，學齡前幼童聽力檢測由20鄉鎮市衛生所分組負責，此次優先汰換已無法使用的設備組，其餘則與16組新設備一起上線、就地在各衛生所使用，檢測後一旦發現異常，由所內醫護人員立即轉介醫療院所及早治療，避免造成障礙。

衛生局 雲林 斗六

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