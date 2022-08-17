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嘉義市光織影舞周六登場 光影藝術變幻多端

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「新月漫遊」讓旅人走入鑲嵌於湖面的新月步道。圖／嘉義市政府提供
「新月漫遊」讓旅人走入鑲嵌於湖面的新月步道。圖／嘉義市政府提供

嘉義市「2022光織影舞」將於8月20日起至9月11日止，每日晚上6時30分至10時，在嘉義市北香湖公園舉行。市長黃敏惠邀請大家體驗光影藝術展，從平地、湖面、高空等高差達5公尺的維度，感受未來科幻世界的多變與夢幻。

市長黃敏惠參觀展區，隨著周圍光影與音樂效果的鋪墊，慢慢進入神秘未知的元宇宙空間，看見精采作品玩心大開，擺出各種POSE與光影藝術裝置互動、拍照，並分享最喜愛的場景。

「地球座標」以嘉義市「標準字」及「嘉市體」組成「I CHIAYI U」，諧音為「我佮意你」，在宇宙中心呼喊愛情，旁邊還搭配象徵永恆的「銀河星鑽」，璀璨奪目，非常適合借位取景捧著星鑽送給心愛的人，是情人告白或求婚的最佳景點。

活動延續「中秋」的意象及特色，「新月漫遊」讓旅人走入鑲嵌於湖面的新月步道，石子鋪面有登陸月球表面之感，同時可貼近水面近距離欣賞「地表最大蛋黃酥」。

「宇宙之巔」作品量體達30公尺長、10公尺寬、6公尺高，不僅是「全台最大LED立體矩陣」，更創造如科幻電影的效果場景，數位光點環繞四周流動，身處其中可輕鬆拍出風格美照。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，「2022光織影舞」共規劃8大展區，充分運用北香湖公園的場域特色，打造出虛實交織的「元宇宙之旅」。旅程起點，「元宇宙派對」讓旅人化身12生肖的「像素」角色，像在未來虛擬世界與另一個自己互動；接著來到元宇宙入口，「時空隧道」以「線藝術」作品搭配迷幻多彩的夜光效果，營造時空扭曲般的超現實空間；再行經「地球座標」、「銀河星鑽」、「新月漫遊」及「宇宙之巔」，接著旅途尾聲來到「23.5°N」，在北緯23.5度森林中，以「裸視3D藝術」佈置「家」的場景，帶來寧靜與幸福；最終旅人返回地球感受到「地心引力」，該展區便以「蘋果樹」為主題，向科學家牛頓致意，另外創造兩隻「療癒系鐵件機器人」，並利用「全息影像技術」呈現動感可愛的表情。整個展區逛完一圈就像經歷一場超越時空的奇幻旅程。

觀光新聞處提醒，為保障旅客有更好的觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，請旅客依順時針單一動線遊園，另「新月漫遊」及「宇宙之巔」展區有人數上限管制，亦須按照現場指示排隊觀賞。有關活動免費交通接駁服務，詳細班次路線及最新活動資訊請至官方網站或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁查詢。

置身「全台最大LED立體矩陣-宇宙之巔」中一秒變身駭客任務主角 。圖／嘉義市政府提供
置身「全台最大LED立體矩陣-宇宙之巔」中一秒變身駭客任務主角 。圖／嘉義市政府提供
「時空隧道」以「線藝術」作品搭配迷幻多彩的夜光效果。圖／嘉義市政府提供
「時空隧道」以「線藝術」作品搭配迷幻多彩的夜光效果。圖／嘉義市政府提供
光織影舞全展區。圖／嘉義市政府提供
光織影舞全展區。圖／嘉義市政府提供
「地球座標」以嘉義市「標準字」及「嘉市體」組成「I CHIAYI U」，諧音為「我佮意你」。圖／嘉義市政府提供
「地球座標」以嘉義市「標準字」及「嘉市體」組成「I CHIAYI U」，諧音為「我佮意你」。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠

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