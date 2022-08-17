二林天人宮住持胡建雄兒時家貧留遺憾 捐58萬元盼助學

雲林縣二林鄉天人宮中元節祭出5隻大豬公引人矚目，祭拜後將4800公斤白米等物資及大豬公裁切分送各社福單位，住持胡建雄今帶著民生物資前往雲林縣家扶中心，將家扶中心倉庫塞滿滿，更為家扶學童帶來超級大紅包，將所有學童不足的註冊費58萬元一次補足，並以自身童年經驗分享，盼弱勢家庭學童認真學習。

「從小睡在牛棚長大，也沒有機會讀書」胡建雄說，小時候家裡很窮，他每天都要下田工作，沒有多讀書是他最大的遺憾，因此，他很了解沒錢、沒資源的生活困苦；現在有能力了，胡建雄開始讀補校進修自己，也謹記一路走來所有師長的教導，養成做人做事的好品德，看著節節攀升的註冊費用，他決定為弱勢兒童盡一分心力，將雲林家扶短缺的註冊費補足，並提供民生物資盼弱勢家庭一臂之力。

雲林家扶中心主委陳燦勲說，胡建雄肩負濟公師父叮嚀，在中元節後彙整拜拜物資，親自送到家扶中心，包含白米、麵條、乾糧、食用油、醬油、罐頭、水果等，都是民生所需物資，還有5隻大豬公在裁切後分裝，為成長期兒童補充營養，感謝榮譽主委張文瓊、主委魏志霖、惠天堂慈善會理事長許雅芬等人一起動手整理，也藉由眾人的善意，鼓勵家扶兒童努力向上、有能力時回饋社會。