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二林天人宮住持胡建雄兒時家貧留遺憾 捐58萬元盼助學

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
二林天人宮今將中元節拜拜物資分送給雲林縣家扶中心，將家扶中心倉庫塞滿滿，更為家扶學童帶來58萬元註冊費大紅包。記者黃于凡／攝影
二林天人宮今將中元節拜拜物資分送給雲林縣家扶中心，將家扶中心倉庫塞滿滿，更為家扶學童帶來58萬元註冊費大紅包。記者黃于凡／攝影

雲林縣二林鄉天人宮中元節祭出5隻大豬公引人矚目，祭拜後將4800公斤白米等物資及大豬公裁切分送各社福單位，住持胡建雄今帶著民生物資前往雲林縣家扶中心，將家扶中心倉庫塞滿滿，更為家扶學童帶來超級大紅包，將所有學童不足的註冊費58萬元一次補足，並以自身童年經驗分享，盼弱勢家庭學童認真學習。

「從小睡在牛棚長大，也沒有機會讀書」胡建雄說，小時候家裡很窮，他每天都要下田工作，沒有多讀書是他最大的遺憾，因此，他很了解沒錢、沒資源的生活困苦；現在有能力了，胡建雄開始讀補校進修自己，也謹記一路走來所有師長的教導，養成做人做事的好品德，看著節節攀升的註冊費用，他決定為弱勢兒童盡一分心力，將雲林家扶短缺的註冊費補足，並提供民生物資盼弱勢家庭一臂之力。

雲林家扶中心主委陳燦勲說，胡建雄肩負濟公師父叮嚀，在中元節後彙整拜拜物資，親自送到家扶中心，包含白米、麵條、乾糧、食用油、醬油、罐頭、水果等，都是民生所需物資，還有5隻大豬公在裁切後分裝，為成長期兒童補充營養，感謝榮譽主委張文瓊、主委魏志霖、惠天堂慈善會理事長許雅芬等人一起動手整理，也藉由眾人的善意，鼓勵家扶兒童努力向上、有能力時回饋社會。

陳燦勲今代表家扶中心致贈感謝狀給二林天人宮，也通知家扶家庭將物資帶回家食用；其中，楊姓單親媽媽說，天人宮提供的米、油等物資，對她的家庭很有幫助，因平時打零工賺的不多，隨著孩子逐漸長大，開銷也逐漸增加，甚至沒辦法讓孩子吃得營養，這次天人宮的供品物資，有水果也有豬肉、烤雞，至少可以支持家庭生活2個禮拜，真的感激不盡。

二林天人宮住持胡建雄（左）今捐贈助學金58萬元供家扶兒童就學，由雲林家扶中心主任陳燦勲（右）代表接受。記者黃于凡／攝影
二林天人宮住持胡建雄（左）今捐贈助學金58萬元供家扶兒童就學，由雲林家扶中心主任陳燦勲（右）代表接受。記者黃于凡／攝影
二林天人宮在中元節5隻大豬公成全場亮點，祭拜後裁切分送給弱勢家庭。記者黃于凡／攝影
二林天人宮在中元節5隻大豬公成全場亮點，祭拜後裁切分送給弱勢家庭。記者黃于凡／攝影
二林天人宮在中元節5隻大豬公成全場亮點，祭拜後裁切分送給弱勢家庭。記者黃于凡／攝影
二林天人宮在中元節5隻大豬公成全場亮點，祭拜後裁切分送給弱勢家庭。記者黃于凡／攝影

家扶中心 雲林 弱勢家庭

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