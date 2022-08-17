嘉市推4大振興方案 購物節加碼送百萬休旅車

嘉義市將投入近8千萬元推出輕稅減租、消費振興、觀光振興、藝文振興等4大振興方案，要拚經濟、顧民生、搶商機。至於嘉義市購物節加碼延長到10月10日，除了原先輕豪宅大獎以外，再添1輛百萬休旅車。

市長黃敏惠表示，疫情嚴峻，對於以服務業為主的嘉義市衝擊相當大，除了再次勉勵市府團隊，防疫不能鬆懈外，振興經濟更是刻不容緩。在今日市務會議上宣布推出4大振興方案，包括輕稅減租、消費振興、觀光振興、藝文振興等，投入近8千萬元。

輕稅減租方面，除了查定課徵娛樂稅減徵30%、房屋稅及使用牌照稅協助減免外，也持續受理各稅包含有房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅、印花稅等受疫情影響經濟困難，可申請分期繳納。

另外，還有公有零售市場攤位減收30%、市場用地減收30%、委託經營管理市場租金減收20%、市有地承租使用戶租金減收30%及果菜市場場地使用費減20%，減租4個月等。此外，促參案民間機構可申請土地地租及權利金分期、緩收或減免，或延長興建或營運期間。

在消費振興方面，繼續推出「滿千送百」活動，只要是嘉義市民持今年9月1日起在嘉市店家消費發票即可參加滿千送百活動，滿1千元即可兌換100元，每人至多以5千元兌換500元。9月15日起在市政府大廳開放市民兌換，總金額2千500萬元，兌完為止。另外，嘉義市購物節加碼延長到10月10日，除了原先的抽輕豪宅大獎以外，大獎再添1輛百萬休旅車。

在觀光振興部分，加碼推動觀光振興4千萬元國旅補助，預估可補助6萬人次至嘉義旅遊，帶來近1.5億元觀光產值。近3年旅遊補助累計達1億500萬元。

在藝文振興方面，為了協助嘉義市立案演藝團隊在疫情期間維持藝文能量不中斷，共推出3個計畫共700萬元，「全嘉在藝起plus計畫」依演出內容每團補助3-6萬元不等，共有12團隊獲得補助；「全嘉在藝起2.0計畫」編列300萬元經費，預計補助20團；「工藝再加計畫」編列經費350萬元，預定媒合嘉義市5組特色工藝師與設計師攜手合作。