嘉市殯葬所樹葬區熱銷 再增至820位

隨著國人殯葬觀念的改變，愈來愈多民眾接受回歸自然的「樹葬」儀式，使得樹葬區出現熱銷景象；嘉義市立殯葬管理所長盧替霖表示，殯葬所原有樹葬區168個位置不到1年已滿，去年增加322又將售完，已規畫322個位置，總計820個位置。有鑑於樹葬愈來愈被民眾接受，未來還會規畫第二個樹葬區服務民眾。

嘉義市立殯葬管理所表示，樹葬係為體現「入土為安」、「回歸自然」、「反璞歸真」的概念，不立墓碑、不設墳、不標示亡者姓名，讓骨灰歸為土地的一部分，永續循環於世上。

殯葬管理所長盧春霖表示，樹葬區在市府積極推動及議會的支持下於2020年4月24日完工啟用，入口設置有一石碑，命名為「璞真園」，園區以公園化設計，園內種植草皮及14株喬木，以生態步道分隔A、B兩區，提供民眾慎終追遠的新選擇，讓生命回到大自然的懷抱。

盧春霖表示，初期樹葬區168個位置，沒想到不到1年已滿，2021年規畫322個，又逐漸不夠，因此再增加330個，目前樹葬區總計有820個位置，顯見愈來愈多民眾選擇以樹葬方式為親人辦理後事，因應未來的樹葬，殯葬所已選好第二個樹葬區位置，待市府、議會通過後完成新的樹葬區。

殯葬所表示，樹葬儀式略為，將骨灰火化後，研磨再處理，裝入無毒易分解環保容器內，由家屬或委託人將骨灰連同紙袋一邊倒入一邊填土，以交錯方式安葬，家屬靜默追思，不焚香、不燒紙錢，數年後骨灰自然融於大地，突破傳統土葬占地築墓的思維，也擺脫火化後入塔坐奉陰宅的觀念，為下一代留下一片淨土。