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嘉縣衛生局癌篩辦抽獎 電視、冰箱總金額達70萬
為鼓勵民眾養成定期篩檢意識，嘉義縣舉辦「金嘉送係金ㄟ～癌篩抽獎」今天第一波抽獎在新港鄉古民國小3+1行動醫療舉行，由縣長翁章梁等人抽出55吋電視機、國際牌變頻冰箱等11份大獎，現場特別加碼10個600元禮券獎項炒熱氣氛，民眾歡呼不斷。
疫情影響民眾篩檢意願降低，嘉義縣衛生局指出，相較109年今年篩檢量減少1萬4020人，且回診追蹤數也大幅減少，為提升民眾健康意識以癌症篩檢抽獎鼓勵民眾參與，只要符合篩檢條件，並在今年10月底完成篩檢者立即享有抽獎資格，共有二波抽獎活動。
「越早發現治癒率越高！」縣長翁章梁說，早發現早治療是健康保養的基本功，特別是癌症定期篩檢，提醒鄉親培養定期篩檢的習慣，在111年全縣篩檢異常個案以及癌前病變有2611人衛生所持續追蹤。
衛生局長趙紋華表示，癌症篩檢早期治療不僅提高治癒率，還能降低癌症死亡率，鼓勵鄉親為自己的健康做出行動，癌篩條件為50至74歲每2年1次大腸癌糞便檢查、45至69歲婦女朋友每2年1次乳房攝影檢查、30歲以上子宮抹片檢查及30歲以上有嚼檳(含戒檳)抽菸榔民眾每2年1次口腔黏膜檢查。
獎項包括黃金、禮券500元及1000元及實用經濟家電等，總金額達70萬元，今年活動期間，首波子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查合計6萬1212人參加篩檢，符合抽獎資格計4萬3171人；相關得獎名單及第二波抽獎訊息，請洽衛生局網站或臉書粉絲團。
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