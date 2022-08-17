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無米樂今發表青蛙大哥吉祥物 超cute外觀吸睛
台南後壁無米樂芳榮米廠今發表吉祥物，以田間常見的青蛙發想，融入農村與環保意涵，超cute 表情吸睛度破表，出自留美碩士米廠第三代張淳甯之手。
後壁無米樂社區帶動農村旅遊熱潮，當地芳榮米廠更扮演關鍵角色，業者今發表吉祥物，設計者是行銷經理張淳甯，是米廠第三代，31歲的她高顏質，美國沙凡納藝術學院設計碩士，返國曾在民間公司歷練，近年回家中經營芳榮米廠任行銷經理。
張淳甯說明設計理念，表示青蛙不僅是對田間有益生物，也是田間無汙染指標之一，因此選用青蛙大哥作為「無米樂」的吉祥物，搭配上禾鴨、瓢蟲、蜻蜓等田間生態系一同繪製獨一無二的精細插圖，創造一整系列無米樂生態系。
中秋近，芳榮米廠今也推出「月月登丰」禮盒，限量2000盒，每盒內含4包米、2包葷素香鬆及青蛙大哥吉祥物搭配而成，禮盒也加入蘭花及稻穗元素，採用手工盒製作及上方提繩設計，原價1080元，即日起特價8折優惠。
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