大隻雞慢啼？他們慨捐百萬聽力儀器 幫家長解憂

嬰幼兒發展第一步從聽力開始，雲林縣衛生局每年為3歲以下學齡前幼兒檢測聽力，不過既有檢測儀器部分老舊、精確度不佳急需汰換，斗六東區扶輪社今捐贈16組聽力儀和噪音計，幫助篩檢量能資源。

國際扶輪3470地區總監周伯良今與斗六東區扶輪社，率眾社員捐贈一批聽力檢測機組，由副縣長謝淑亞代表受贈。斗六東區扶輪社長江慶雄說，此次專案由前社長、醫師鄭錫優3年前著手規畫，利用全球獎助金120萬元挹注雲林縣聽力檢測資源，因疫情延宕至今終順利完成。

據統計，雲林縣學齡前幼童聽力檢測每年約4500人，異常比例3％至7％，衛生局長曾春美表示，數據顯示幼童中有千分之二可能有輕度或中度聽力障礙，會影響成長過程發展與認知，因此檢測相當重要。

雲林縣學齡前幼童聽力檢測由20鄉鎮市衛生所分組負責，但因各地需求不同，檢測機組採分區輪流使用，基層護理師說，目前舊款較小型、耳機不清晰且線路老舊，更經常當機，排班輪用也會因設備非定點，檢測者想預約卻沒機器等窘境。