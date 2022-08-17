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電動四輪車貼上車牌辨識 嘉縣大林鎮長輩很安心

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮中林里長林勝立（右）起）、代表王建彬（中）及縣議員許有疆（左）幫長輩的四輪車貼上車牌。圖／嘉義縣議員許有疆提供
嘉義縣大林鎮中林里長林勝立（右）起）、代表王建彬（中）及縣議員許有疆（左）幫長輩的四輪車貼上車牌。圖／嘉義縣議員許有疆提供

這些車牌背後有洋蔥！電動四輪車是許多長輩日常依賴使用的交通工具，日前嘉義縣大林鎮發生老翁騎乘失蹤案後，中上林巡守隊長蘇榮耀與總幹事江新永有感協尋時遇到辨識困難，開始發想造冊並親自幫長輩貼上車牌，今已有20輛掛牌上路。

「車子騎到哪大家都知道啦！」中林里民江瑞和說，老人家頭腦退化快，常常騎到半路會突然失智晃神而迷路，現在貼上大車牌後，行車不僅變安全，也讓大家注意到車輛跑去哪，很讚啦！

老人家失蹤發生時，家屬及相關單位著急尋找，但四輪車都非常相似，監視器畫面顯示模糊，導致誤判增加尋找時間，為解決此情況，中上林巡守隊隊長蘇榮耀與總幹事江新永發想編號造冊在四輪車貼上車牌，增加長輩辨識度。

中林里長林勝立與上林里長陳煦湘出資與造冊，他們表示，中林跟上林先各做30組車牌，目前中林里編號為A已掛牌20名，上林里為B預計掛牌15組，從中上林兩里開始實施。

嘉義縣議員許有疆表示，從協尋調閱監視器上吸取經驗，在電動四輪車前、後及上方貼上車牌，能快速便別出騎乘的長輩，當緊急狀況發生時尋找工作更具效率，將此模式從中上林兩里出發，盼各里團結齊力推動到大林每個社區。

嘉義縣大林鎮中林里長林勝立（左起）、代表王建彬、縣議員許有疆、中上林巡守隊隊長蘇榮耀與總幹事江新永齊力幫長輩四輪車貼上車牌。圖／嘉義縣議員許有疆提供
嘉義縣大林鎮中林里長林勝立（左起）、代表王建彬、縣議員許有疆、中上林巡守隊隊長蘇榮耀與總幹事江新永齊力幫長輩四輪車貼上車牌。圖／嘉義縣議員許有疆提供
中林里民江瑞和說，老人家頭腦退化快，現在貼上大車牌後，行車安全許多。記者呂慧瑜／攝影
中林里民江瑞和說，老人家頭腦退化快，現在貼上大車牌後，行車安全許多。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮中林里長林勝立（左起）、中上林巡守隊隊長蘇榮耀、縣議員許有疆齊力造冊並親自幫長輩貼上防水車牌。圖／嘉義縣議員許有疆提供
嘉義縣大林鎮中林里長林勝立（左起）、中上林巡守隊隊長蘇榮耀、縣議員許有疆齊力造冊並親自幫長輩貼上防水車牌。圖／嘉義縣議員許有疆提供
中林里民江瑞和說，老人家頭腦退化快，現在貼上大車牌後，行車安全許多。記者呂慧瑜／攝影
中林里民江瑞和說，老人家頭腦退化快，現在貼上大車牌後，行車安全許多。記者呂慧瑜／攝影

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