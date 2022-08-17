快訊

兒童MIS-C累計達百例 僅19人接種過新冠疫苗

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市環保局推點餐環保 新營36家響應免收外送費

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市環保局推點餐環保外送 ， 新營區36家響應，目前免收外送費。圖／台南市政府提供
南市環保局推點餐環保外送 ， 新營區36家響應，目前免收外送費。圖／台南市政府提供

台南市政府環保局媒合餐飲業與循環容器業者合作發展環保外送服務，繼市區22家業者，新營區也有36家餐飲業者加入，在環保局支持下，這36家餐飲環保外送暫不收外送費，只收餐點費，希望帶動更多人響應。

環保局說，新營區這36家餐飲業者環保外送，均由「LooPick(循拾)」循環容器業者提供服務。餐點類別有便當、小吃、異國料理、早午餐等。有訂購需求者可搜尋「循拾-新營環保外送」並直接在網站訂餐或撥打專線0971602550。

在確認餐點內容無誤後，網站會通知店家，使用可重複清洗的容器盛裝，再由循拾派員外送。用餐後消費者可自行將容器送回原訂餐店家，或送至其他合作店家歸還，也可付費由專人前去收回。

環保局表示，減少一次性餐飲容器使用量是既定環保政策，今年6月以來全市機關、學校等共辦理651場次會議、訓練及活動等未提供便當或塑膠包裝餐點，總計減少4000個一次性餐飲容器。

而南市己於109年起由環保署、foodpanda及循環容器業者「好盒器」合作，在東、北、中區媒合22家餐飲業者建立環保外送服務，至去年底總減少約4000個一次性餐具。

環保局也鼓勵未自備環保杯的民眾借杯買現沖泡飲料，目前「好盒器」在東、中西、北區，「LooPick(循拾)」東、中西、 北、永康、歸仁、新營、新市、善化、麻豆、佳里、西港、安南、山上等13個行政區，兩循環容器業者共計有100個借杯、還杯據點。

更多訊息可於「資源回收全民動起來-減塑專區」網頁查詢。

南市環保局推點餐環保外送 ， 新營區36家響應，目前免收外送費。圖／台南市政府環保局提供
南市環保局推點餐環保外送 ， 新營區36家響應，目前免收外送費。圖／台南市政府環保局提供
南市環保局推點餐環保外送 ， 新營區36家響應，目前免收外送費。圖／台南市政府環保局提供
南市環保局推點餐環保外送 ， 新營區36家響應，目前免收外送費。圖／台南市政府環保局提供

外送 餐飲業 便當

延伸閱讀

小七現做便當 搶賺外送財

嘉縣市合力找塑膠異味來源 破案疑來自民雄工業區

Uber Eats再攜手麥當勞 限時推「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」 外送族最愛Top 5套餐同步揭曉

南市幼兒園長會議 黃偉哲：共創優質安全的幼教環境

相關新聞

台南最寸土寸金精華區 西門健康立體停車場9月啟用

台南市政府為紓緩市區停車格不敷需求問題，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得9案場的經費補助，總計投入43.6億元積極施工，將...

台南最紅吉祥物魚頭君「阿魚」推出專屬IG！魚粉追起來

台南旅遊吉祥物魚頭君有自己專屬的IG囉！台南市觀旅局魚頭君除了在台南各活動場合登場表演，與「魚粉」們相見歡，還多次到日本...

嘉市殯葬所樹葬區熱銷 再增至820位

隨著國人殯葬觀念的改變，愈來愈多民眾接受回歸自然的「樹葬」儀式，使得樹葬區出現熱銷景象；嘉義市立殯葬管理所長盧替霖表示，...

嘉縣衛生局癌篩辦抽獎 電視、冰箱總金額達70萬

為鼓勵民眾養成定期篩檢意識，嘉義縣舉辦「金嘉送係金ㄟ～癌篩抽獎」今天第一波抽獎在新港鄉古民國小3+1行動醫療舉行，由縣長...

無米樂今發表青蛙大哥吉祥物 超cute外觀吸睛

台南後壁無米樂芳榮米廠今發表吉祥物，以田間常見的青蛙發想，融入農村與環保意涵，超cute 表情吸睛度破表，出自留美碩士米...

大隻雞慢啼？他們慨捐百萬聽力儀器 幫家長解憂

嬰幼兒發展第一步從聽力開始，雲林縣衛生局每年為3歲以下學齡前幼兒檢測聽力，不過既有檢測儀器部分老舊、精確度不佳急需汰換，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。