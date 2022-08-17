南市環保局推點餐環保 新營36家響應免收外送費

台南市政府環保局媒合餐飲業與循環容器業者合作發展環保外送服務，繼市區22家業者，新營區也有36家餐飲業者加入，在環保局支持下，這36家餐飲環保外送暫不收外送費，只收餐點費，希望帶動更多人響應。

環保局說，新營區這36家餐飲業者環保外送，均由「LooPick(循拾)」循環容器業者提供服務。餐點類別有便當、小吃、異國料理、早午餐等。有訂購需求者可搜尋「循拾-新營環保外送」並直接在網站訂餐或撥打專線0971602550。

在確認餐點內容無誤後，網站會通知店家，使用可重複清洗的容器盛裝，再由循拾派員外送。用餐後消費者可自行將容器送回原訂餐店家，或送至其他合作店家歸還，也可付費由專人前去收回。

環保局表示，減少一次性餐飲容器使用量是既定環保政策，今年6月以來全市機關、學校等共辦理651場次會議、訓練及活動等未提供便當或塑膠包裝餐點，總計減少4000個一次性餐飲容器。

而南市己於109年起由環保署、foodpanda及循環容器業者「好盒器」合作，在東、北、中區媒合22家餐飲業者建立環保外送服務，至去年底總減少約4000個一次性餐具。

環保局也鼓勵未自備環保杯的民眾借杯買現沖泡飲料，目前「好盒器」在東、中西、北區，「LooPick(循拾)」東、中西、 北、永康、歸仁、新營、新市、善化、麻豆、佳里、西港、安南、山上等13個行政區，兩循環容器業者共計有100個借杯、還杯據點。