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勞動部8月20日辦台南銀髮就業徵才 逾8成職缺免經驗

中央社／ 台南17日電

台灣進入高齡社會，銀髮族勞動力不可缺；勞動部雲嘉南分署20日將在台南永華國民運動中心舉辦銀髮就業徵才，多家企業共提供逾500個職缺，8成以上免經驗，讓高年級生重返職場。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發布新聞稿指出，雲嘉南分署20日將在台南永華國民運動中心2樓綜合球場舉辦銀髮就業徵才活動，此次徵才著重開發銀髮族群適性職缺，包括管理職、白領職缺及部分工時職缺。

銀髮就業徵才職缺中，強調「三不」的不輪班（大夜班）、不久站（收銀員）、不重勞力（長時間徒手搬重物）的非典型態計時職缺170個、正職職缺近350個，以符合高齡者不同的工作需求，活化人力運用。

參與銀髮徵才企業，包括王品集團、麥當勞、摩斯漢堡、統一超商、全家、特力屋、大潤發、東東餐飲、台南安平雅樂軒酒店、十鼓文創、璨揚企業、福安工業、東信輕金屬等18家廠商。

職缺項目涵蓋門市儲備主管、木作手創教學專員、導覽員、內外場服務員、銷售專員、客服人員、品保專員、財務會計、各類工程師等，其中逾8成免經驗，另有企業開出最高月薪50K，徵求生產部課長和倉儲課長。

台南 勞動部 銀髮族

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