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在野要求65歲以上免健保否則退總預算 黃偉哲：尊重

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲。記者謝進盛／攝影

台南市議會無黨聯盟和國民黨團今天開記者會，指市議會將在23日開程序委員會，認為市長黃偉哲任內4年，在財政紀律下，未達舉債上限，還有108億元剩餘款，主張112年市政總預算退回，待編足65歲以上長者免健保費後再送議會審議。 

針對國民黨台南市黨團及無黨聯盟要求台南市政府編足65歲以上長者健保費，否則將退回112年市政總預算，對此市長黃偉哲上午低調的表示「尊重」。

黃偉哲是上午前往善化區東關里公共托育家園揭幕，會後受訪回應明年度總預算波折，在驅車離開前僅簡單表達尊重隨後不願多談。市府人員說，持續溝通化解中。

民進黨團發言人呂維胤則表示相當遺憾，呼籲兩黨團爭取任何福利，應該基於台南財政考量，實際進行預算審查，總預算不只包括健保費，而有許多社會福利支出和重大建設，不應該以總預算為要脅。

國民黨團書記李中岑今天上午表示，市長參選人謝龍介主張65歲以健保免費，台南市政府只補助3千元，且防疫津貼只發1千元，且有資格限制，是打折再打折，要求全民都補助2千元防疫津貼。

趙昆原則怒批市長為了選舉被民進黨綁架，在選前民進黨團承諾要市府發放1千元的防疫津貼；無黨聯盟要求還給長者一個公道，六都只有台南沒有幫長者付健保費；副總召杜素吟也說防疫期間3年來大家都是受苦，要求全民都發放防疫津貼。

議員蔡淑惠指出，市長黃偉哲為了民進黨選舉，不是綁架直接將預算書退回要編足編好，65歲以上健保免費和每位市民2千元防疫津貼符合全民的期待，主張退回總預算，因為沒有編足只是欺騙選民。

議員們主張台南的福利不能比其他五都差，以往市府都以財政問題要再評估但都不了了之，4年來台南歲入歲出平衡還有108億結餘款，要求重新檢討，將65歲以上免健保福利編入，現在台南市和其他五都相比連十分之一都不到。

許又仁指出，市府總預算在程序委員會沒有通過，8月23日還要討論，前天民進黨團又主張要有防疫補助費，有50萬人可以取得1千元防疫津貼約5億經費，若是負責任政黨就要有財源的來源，主張8月23日程序委員會退回112年市政總預算重編，思考65歲以上健保費補助沒有全面性，需要重新審議。

陳昆和也說，希望不要政治化要制度化，不要為了選舉才拋出，65歲以上免健保費為什麼其他五都可以，台南為什麼做不到，是一種恥辱，支持編好後再送議會，無黨和國民黨為市民爭取應有的權益。

呂維胤，指出在黃偉哲市長任內八次定期會期間，許多議員先進提出許多包含幼兒、青少年、長者等相關福利或津貼，然而若黃偉哲市長或民進黨團提出福利、補助，他黨就以「加碼」方式來做因應，全然忽略台南市政府財政是否能夠負擔。

呂維胤進一步指出，截止110年底為止，台南市負債約為550億，主持市政如同父母「持家」，「上有老、下有小」，還有家庭日常開銷要付，如何面面俱到，量入為出、把開銷錙銖必較，非是舉債度日，才是真正要緊、辛苦的地方。而且國民黨面對福利政策經常要求這個也要做、那個也要做，但面對攸關城市進步的前瞻或重大建設就要問「錢從哪裡來？」兩套標準也令人疑惑。

台南市 112年市政總預算，歲入編列 980億2320萬6千元，歲出編列1025億7823萬4千 ，歲入歲出差短45億5502萬8千元，以舉借同額借款支應。議會定8月23日召開程序委員會審議，並從9月1日下午起聯席審查總預算暨附屬單位預算；據指出若程序委員會退回，總預算案仍可送大會審議討論。據估計65歲以上長者健保免費每年需要30多億元。

台南市議會無黨聯盟和國民黨團上午召開記者會，將在23日程序委員會退回112年市政總預算。記者吳淑玲／攝影
台南市議會無黨聯盟和國民黨團上午召開記者會，將在23日程序委員會退回112年市政總預算。記者吳淑玲／攝影

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